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中聯油脂所生產的大豆沙拉油驗出致癌物，7月遭勒令停工，但其出貨量龐大，影響到市場供需。台糖日前宣布要增加黃豆採購自行壓榨、恢復外購其他業者庫存粗油進行精煉，以及協助同業代工包裝進口沙拉油，增加市場供給。台糖董事長吳明昌今（16）日表示，採購美國黃豆所生產的沙拉油將可在明（17）日鋪貨，外購粗油所製成沙拉油23日可進入市場。中聯油脂大豆沙拉油先前驗出一級致癌物苯駢芘超標7月遭勒令停工，但因為其產量占國內近3成，政府也持續設法滿足國內市場需求。經濟部長龔明鑫日前說明，經濟部透過大成、泰山及台糖3家業者，1個月可以增產 4400 公噸產能，12月更可以額外700公噸，來到5100公噸；福壽原來的1200公噸也可以上架，滿足國內市場需求。另外，政府也透過降稅措施，讓進口量可以增加，希望到年底前可以再增加約5000公噸，認為這些量將可以滿足缺口。民進黨立委鍾佳濱今日質詢與台糖確認大豆及沙拉油進度，吳明昌說明，17日開始就可以提供由進口美國黃豆所製成的沙拉油，23日將會提供代工粗油的沙拉油；經濟部次長賴建信補充，代工包裝沙拉油已經在13日提供到市場。