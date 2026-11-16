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選戰倒數12天，台北市長蔣萬安今（16）日陪同國民黨新北市長候選人李四川車掃，活動前受訪時，剛好民眾黨主席黃國昌也陪議員車掃經過，黃還特地停下車揮手並高喊「李四川凍蒜」，但由於蔣正接受媒體訪問而沒有辦法回應。不過蔣萬安事後表示，非常謝謝黃國昌一直給他們很多鼓勵跟支持，「我們就是集結所有志同道合的朋友，大家一起面對年底的選舉。」蔣萬安昨晚才和黃國昌、挺柯網紅「館長」陳之漢一同掃臨江夜市，被問到是否確定出席民眾黨21日的選前黃金週活動，外界也關注是否會和民眾黨創黨主席柯文哲同框，蔣表示若有機會，當然非常希望能向柯市長請益。至於選前之夜，相關活動內容都還在規劃，等確定會跟大家報告。另外昨晚蔣萬安和黃國昌、館長還有立委羅智強、徐巧芯、葉元之以及藍白議員的直播畫面，被綠委王世堅虧很像「最後的晚餐」，蔣萬安則說，王世堅一直以來都有很多想法跟創意，昨天也謝謝所有好朋友熱情站出來，當然也謝謝包括黃國昌，還有民眾黨的議員大家一起參與，「我們就是集結各方的力量，在最後衝刺階段爭取所有市民的認同」。