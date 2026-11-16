獨立遊戲《戰球坑洞》（BALL x PIT）推出全新大型付費 DLC「球比倫崛起」（Risen Ballbylon），於近日上線，售價150元。這次玩家不再只是深入地下坑洞，而是要一路向上挑戰天空中的全新關卡，除了新增4個戰場、超過40種敵人，還有8名可操作角色、24顆全新戰球，以及45種被動技能，甚至連基地建設系統也全面擴充。想體驗新內容的玩家，必須先完成主遊戲才能解鎖。
《戰球坑洞》DLC「球比倫崛起」登場！這次不往地下、改飛上天空
《戰球坑洞》由 Kenny Sun and Friends 開發、Devolver Digital 發行，是一款結合敲磚玩法、生存戰鬥與 Roguelite 隨機要素的獨立遊戲。玩家需要發射具有不同能力的戰球，透過反彈、碰撞與技能組合擊敗大量敵人，同時收集資源、強化角色，並逐步重建基地。
過去遊戲主要圍繞深入坑洞的冒險展開，但最新 DLC「球比倫崛起」卻反其道而行，讓玩家搭乘電梯一路向上，探索昔日城市的不同區域。這座城市受到隕石影響，原本的居民已經變成外型扭曲的怪物，玩家必須面對更加危險的敵人與頭目。
本次 DLC 新增4個戰場，每個區域都有不同的首領與挑戰，敵人種類更一口氣增加超過40種。此外，玩家還能從45種全新被動技能中自由搭配，包括「幸運硬幣」、「邪惡護手」、「吸血鬼之吻」及「不穩定炸藥」等，讓每次冒險都能嘗試不同的戰鬥組合。
《戰球坑洞》新增8角色、24顆戰球！基地建設也全面升級
「球比倫崛起」另一大亮點，就是新增8名具有特殊能力的角色，包括可以朝任意方向瞄準的「哨兵」、戰球首次撞牆就會傳送到另一側的「破壁者」，以及撞擊右側牆壁造成雙倍傷害、左側牆壁卻只剩一半傷害的「得力左右手」。
此外，DLC 也加入24顆全新戰球，包括能附著敵人持續造成傷害的「野獸球」、引發地震的「怪獸球」、詛咒敵人的「厄運球」及帶有尖刺的「刺蝟球」，讓玩家能嘗試更多戰鬥組合。
除了戰鬥玩法，基地建設系統也全面升級，新增20棟建築，包括飄浮要塞、水晶尖碑、救濟廚房及馬戲團帳篷等，玩家還能開採全新資源「水晶」，擴張自己的村莊。不過要注意，「球比倫崛起」屬於付費 DLC，玩家必須先完成主遊戲，才能解鎖全新冒險內容。
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《戰球坑洞》由 Kenny Sun and Friends 開發、Devolver Digital 發行，是一款結合敲磚玩法、生存戰鬥與 Roguelite 隨機要素的獨立遊戲。玩家需要發射具有不同能力的戰球，透過反彈、碰撞與技能組合擊敗大量敵人，同時收集資源、強化角色，並逐步重建基地。
過去遊戲主要圍繞深入坑洞的冒險展開，但最新 DLC「球比倫崛起」卻反其道而行，讓玩家搭乘電梯一路向上，探索昔日城市的不同區域。這座城市受到隕石影響，原本的居民已經變成外型扭曲的怪物，玩家必須面對更加危險的敵人與頭目。
本次 DLC 新增4個戰場，每個區域都有不同的首領與挑戰，敵人種類更一口氣增加超過40種。此外，玩家還能從45種全新被動技能中自由搭配，包括「幸運硬幣」、「邪惡護手」、「吸血鬼之吻」及「不穩定炸藥」等，讓每次冒險都能嘗試不同的戰鬥組合。
「球比倫崛起」另一大亮點，就是新增8名具有特殊能力的角色，包括可以朝任意方向瞄準的「哨兵」、戰球首次撞牆就會傳送到另一側的「破壁者」，以及撞擊右側牆壁造成雙倍傷害、左側牆壁卻只剩一半傷害的「得力左右手」。
此外，DLC 也加入24顆全新戰球，包括能附著敵人持續造成傷害的「野獸球」、引發地震的「怪獸球」、詛咒敵人的「厄運球」及帶有尖刺的「刺蝟球」，讓玩家能嘗試更多戰鬥組合。
除了戰鬥玩法，基地建設系統也全面升級，新增20棟建築，包括飄浮要塞、水晶尖碑、救濟廚房及馬戲團帳篷等，玩家還能開採全新資源「水晶」，擴張自己的村莊。不過要注意，「球比倫崛起」屬於付費 DLC，玩家必須先完成主遊戲，才能解鎖全新冒險內容。