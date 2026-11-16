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說明中央財政三原則 張惇涵引蔣經國名言：不可以拿買醋的錢來買醬油

總統賴清德宣布明年普發現金1萬元後，國民黨拋出普發2萬元並力拚在本月20日三讀，對此行政院秘書長張惇涵今（16）日受訪說，立院最近一個月提出或通過幾項大幅增加預算的法案，一個月增加政府6000億元支出，引用前總統蔣經國所言，「不可拿買醋的錢拿來買醬油」，任何政府預算支出必須有平衡跟均衡考量。張惇涵表示，立法院最近一個月提出或通過幾項關於大幅增加預算的法案，包括65歲以上健保免費、老農津貼、國民年金與普發2萬，一個月增加政府大概6000億元支出，大概是中央政府總預算，包含追加後的17%到18%左右，是相當大龐大的支出。張惇涵表示，行政院有三個原則，對於預算部分，第一是不增加舉債，《禮記》有講過，量入以為出，如果有經濟成果跟全民共享是好事，但要量入為出；第二是不能增加預算之後，排擠其他政策支出，引用前總統蔣經國所言，「不可以拿買醋的錢來買醬油，也不可以拿買醬油的錢來買醋」，任何政府預算支出必須有平衡跟均衡考量。第三是所有法案程序必須合法合憲，《憲法》規定很清楚，行政院編列預算，立法院議決預算，立法院要大幅增加支出要行政院同意。最後張惇涵呼籲朝野黨團，選舉會過去，國家要永續，上禮拜五立法院在朝野協商關於少子女化對策相關法案，朝野協商爭取過程中跟政院達成不增加或不影響政府支出的共識，讓更多年輕家庭得到更好照顧，這個模式並不遠，就在上禮拜，立法院在年底選前最後一週，相關預算支出法案大家可以透過比較良性互動方式找到更好方法。