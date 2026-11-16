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選戰倒數12天，國民黨新北市長候選人李四川今（16）日邀請台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善陪同車掃。根據《中國時報》封關民調，四川以37.0%支持度小幅領先蘇巧慧的33.4%，雙方差距3.6%。李四川坦言，他現在欠了三票，就是催票、拉票，以及最重要「一定要出來投票」，因為少你一票，「可能我就落選」。《中國時報》最新封關民調顯示，在勝選看好度方面，28.9%看好李四川、27.3%看好蘇巧慧，雙方僅差1.6%，高達43.4%民眾表示不知道。李四川說，民調都作為參考，他一定勤走29區，繼續爭取市民認同跟支持。他也坦言選情相當激烈，他欠了3票，所以要拜託所有市民一定要幫拉票、催票，最重要11/28一定要出來投票，因為這一票若沒出來，可能他就落選，就影響新北市的未來，拜託大家繼續支持他，出來投票。至於最後階段是否會爭取民眾黨選民，李四川說謝謝黃國昌，他每天都會跟黃用Line溝通、聯絡，不管選前選後，只要共同有共同的目標、共同的政見、一樣好的人才，我們都會共同來努力，藍白合在新北沒有任何問題。本次調查於115年11月11日至13日進行，調查對象為設籍在新北市年滿20歲以上民眾。以新北市住宅電話簿為母體，分層比例隨機抽樣（尾數兩碼隨機），共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內，資料依新北市20歲以上選民之性別、年齡、行政區、教育程度等變項進行加權，調查由艾普羅公司負責執行，調查經費來自《中國時報》。