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LINE無聲訊息今起收費！6年免費功能正式結束

▲LINE「無聲訊息」過去只要在聊天室長按傳送鍵，就能選擇「無聲傳送」，避免觸發對方手機的通知音效，如今已改為付費會員專屬功能。(圖／螢幕截圖)

LINE Premium付費功能有哪些？100GB備份、編輯訊息都能用

LINE Premium目前主要付費功能整理：

LINE還有2功能即將收費！免費試用至2027年1月

▲LINE Premium陸續推出多項會員專屬功能，包括無聲訊息、無痕收回、編輯訊息等。（圖／記者周淑萍攝）

LINE又使用超過6年的「無聲訊息」今（16）日起正式轉為LINE Premium會員專屬功能，未來想繼續使用，就得每月支付165元訂閱費。究竟哪些功能值得花錢訂閱？《NOWNEWS今日新聞》整理LINE Premium會員功能、收費方式，以及接下來即將改為付費的兩項功能一次看。LINE自2020年6月推出「無聲訊息」功能，只要在聊天室輸入內容後，長按傳送按鈕並選擇「無聲傳送」，就能避免觸發對方手機的通知音效、彈出視窗及推播提醒，即使半夜傳訊息，也不必擔心吵醒對方。不過，LINE宣布這項功能已完成階段性測試，11月16日起正式納入LINE Premium會員服務。一般用戶將無法繼續免費使用，想保留無聲傳送功能，就必須訂閱每月165元的會員方案，並將LINE更新至26.17.0（含）以上版本。除了「無痕收回」，LINE Premium目前也提供「100GB進階備份」，不僅能保存聊天文字，還可以備份照片、影片等資料，並支援iPhone與Android跨系統移轉，對於經常更換手機、擔心重要聊天紀錄消失的用戶來說，是相當實用的會員服務。另外，「編輯訊息」正式轉為會員專屬功能。只要在訊息傳送後15分鐘內，就能直接修改文字，不必先收回再重新傳送。其他付費功能還包括相簿上傳影片、保存原始畫質照片、自訂LINE字型及應用程式圖示，以及額外建立2組個人檔案等。無痕收回：7天內可收回訊息，對方未讀時不留下收回紀錄。無聲訊息：傳送訊息不觸發對方通知，11月16日起轉為付費功能。編輯訊息：訊息送出後15分鐘內可修改文字。100GB進階備份：備份聊天文字、照片及影片，支援跨系統轉移。相簿升級：支援上傳影片及原始畫質照片。自選個人檔案：可額外建立2組不同暱稱及頭像。個人化設定：更換LINE字型、應用程式圖示。LINE近期新增的「通話錄製」、「預約訊息」兩項功能，目前仍開放所有用戶免費試用，但官方已預告，預計2027年1月下旬轉為LINE Premium會員專屬服務。其中，「通話錄製」可錄下LINE一對一語音及視訊通話，語音每次最長錄製1小時，視訊最長可錄製20分鐘或50分鐘。「預約訊息」則可事先設定傳送時間，最快5分鐘後、最遠1年後自動送出，適合生日祝福、工作提醒等情境。兩項功能目前都能透過LINE「設定」中的「LINE Labs」開啟。