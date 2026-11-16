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前民進黨秘書長、台糖前董事長吳乃仁欠台糖約1.8億元，被法院管收，但僅12天。但台糖以對方承諾協商撤回管收聲請。然而，台糖今（16）日坦言，吳乃仁自7月、8月2次協商，但沒有提出台糖合理還款計畫，迄今已3個月都未再來協商。台糖遭立委批評質疑態度消極「失職」，台糖董事長吳明昌說，今日將再發函給吳乃仁，必須在7天內回覆。吳乃仁因台糖售地弊案入監，2015年出獄後，台糖向他求償約1.8億元。今年6月台中地方法院一度裁定准予管收吳乃仁，但他僅在看守所待了12天就獲釋，隨即與台糖進行還款計畫。然而，吳乃仁僅提出每月還款5萬元清償計畫，經過計算至少要還300年，台糖審計委員會並未接受。民眾黨立委洪毓祥質詢問吳明昌相關進度，吳明昌說明，吳乃仁律師分別在7月16與8月18日與台糖進行2次協商，但無法提出合理還款計畫，因此台糖希望對方1個月內再提。但上次開會已是3個月前，迄今未提出協商時間，洪毓祥批台糖失職。對此，吳明昌也下達最後通牒，今天將會發函給對方，7天內要答覆，下周就會有明確一點的進度。國民黨立委王鴻薇則不滿，認為台糖就是以拖待變，吳乃仁欠款多年卻沒有釐清其財產狀況，要求盡快向法院申請再次管收。