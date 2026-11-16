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AI工具使用率突破6成、付費訂閱比例增至35%

免費服務也有價值 免費仔比例下降

從線上掛號、食品外送到線上購票處處都可見數位服務進入日常生活中。根據調查顯示，民眾對數位服務的付費意願持續提升，其中AI工具的使用率及付費訂閱比例成長最為顯著。研究推估，今年數位服務付費者超額價值約2,628億元，未付費者潛在價值約2,467億元，顯示數位服務為民眾生活創造可觀的經濟效益。數位發展部數位產業署委託台灣野村總研諮詢顧問公司調查研究，本次研究延續去年調查方法，調查18歲以上民眾使用15項日常數位服務的情形，並以「消費者剩餘」衡量數位服務帶給民眾的額外效益。比較今年與去年調查結果顯示，民眾對「已訂閱數位服務」的持續付費意願明顯提升；付費者超額價值較去年增加，達統計顯著水準。另，食品外送、數位遊戲平台、電子書及AI工具等4項訂閱型服務的付費比例也均顯著上升，反映民眾對數位服務的需求及付費接受度逐步提高。其中，AI工具使用率由去年的49%提升至61%，付費訂閱比例由21%增加至35%，顯示AI工具已逐漸融入民眾生活與工作，付費接受度同步提高。行動支付方面，民眾願意負擔的手續費比例也由2.05%提高至3.75%，反映民眾對數位服務的價值認同持續增加。針對10項目前主要以免費形式提供的數位服務，願付金額為0元的民眾比例平均由37%降至31%，顯示民眾逐漸認同數位服務帶來的便利與效益，不再認為數位服務理所當然應該免費。數產署強調，將持續完善數位發展環境，協助資訊服務業者轉型升級、提升服務品質與創新能力，促進數位技術導入百工百業，發展貼近市場需求的優質服務，讓數位科技創造的價值擴散至民眾生活與各行各業，帶動臺灣數位經濟持續成長。