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LE SSERAFIM林口開唱 為了台本改編歌曲

演出前開心逛夜市 巧遇粉絲「約演唱會見」

後台吃爆台灣美食 火鍋進駐超狂

韓國人氣女團LE SSERAFIM一連兩天在林口體育館舉辦世界巡迴演唱會《2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’ IN TAIPEI》，昨（15）日晚間完成第二場演出，5位成員金采源、宮脇咲良、許允眞、中村一葉及洪恩採不只帶來〈ANTIFRAGILE〉、〈CRAZY〉、〈Smart〉等人氣歌曲，還分享來台灣逛夜市的趣事。原來許允眞和金采源趁著演出空檔外出覓食，竟然在夜市巧遇自家粉絲，雙方還當場約好「明天演唱會見」，沒想到隔天真的在演唱會上分享這段奇妙緣分。此外，主辦單位這次也把火鍋店、咖啡車進駐後台，讓LE SSERAFIM不用出門就能吃到台灣火鍋。LE SSERAFIM這次以〈CELEBRATION〉揭開演唱會序幕，一登場讓林口體育館瞬間變成大型舞池，開場連唱4首歌曲後，成員們才終於有機會好好向台下打招呼，開心喊著：「你們等很久了吧？我們也是！」她們透露，每次到不同城市開唱，都會思考如何呈現符合當地氣氛的演出，這次來台灣也不例外，尤其希望讓FEARNOT（粉絲名）看見5人比過去更加成長的一面，因此特別替〈HOT〉、〈Perfect Night〉等歌曲重新編曲，連舞蹈隊形都做了調整，就是要讓看過演唱會的粉絲也能感受到新鮮感。除了舞台表演，成員們也準備了不少互動橋段，第二天演出時，宮脇咲良突然提議，要全場觀眾打開手機手電筒，一起挑戰波浪舞，隨著觀眾席一區接著一區亮起燈光，整座場館彷彿變成一片閃爍的星海，讓她忍不住讚嘆：「真的很漂亮！」而台灣粉絲的應援聲量也完全沒在客氣，尤其唱到〈SPAGHETTI〉時，全場整齊又響亮的應援聲，連成員們都留下深刻印象。聊到這次來台灣的趣事，許允眞透露，自己和金采源趁著空檔一起去逛夜市，原本只是想品嚐台灣美食，沒想到走在路上竟然遇見FEARNOT！更巧的是，對方正好也準備來看隔天的演唱會，雙方乾脆直接約好「明天演出見」。這段意外的相遇讓許允眞相當開心，她感性表示，能夠在舞台以外的地方遇見支持自己的粉絲，讓她發現LE SSERAFIM不只存在於演唱會上，也已經成為大家日常生活的一部分，因此更加希望每次見面，都能留下值得珍藏的回憶。台灣FEARNOT的熱情，也讓5位成員相當感動，中村一葉站在舞台上，看見連場館後方的座位都坐滿觀眾，對於這麼多人特地前來支持感到開心；金采源則表示，台下許多粉絲原本互不認識，卻因為喜歡LE SSERAFIM而聚在同一個地方，讓她覺得大家就像成為同一個團隊。宮脇咲良也想起去年曾和台灣粉絲約定要再見面，如今終於實現承諾，讓她格外珍惜這次相聚，還忍不住用中文大喊：「我愛你們！」到了演唱會尾聲，洪恩採坦言，雖然現在還無法確定下次來台灣的時間，但希望能夠盡快回來與大家見面。粉絲也準備了驚喜，在全場合照時一起舉起寫著「FEARNOT是LE SSERAFIM永遠的朋友，長長久久在一起」的手幅，讓台上的成員們又驚又喜。隨後5人接連帶來〈ANTIFRAGILE〉、〈CRAZY〉等代表作，最後以〈Smart〉為一連兩天的台北演唱會畫下句點。值得一提的是，這次不只有台灣粉絲熱情招待LE SSERAFIM，主辦單位iMe TW也把後台安排得相當豐富，特別打造一間專屬遊戲室，裡面擺滿夾娃娃機、手足球、打地鼠、太鼓達人及扭蛋機，讓成員們在演出之餘可以放鬆玩樂。吃的部分同樣沒馬虎，除了準備咖啡車，還直接邀請台灣火鍋品牌進駐後台，讓5位成員與工作團隊不必出門，就能享用熱騰騰的台灣美食。