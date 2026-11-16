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萊爾富五穀雜糧店真的開幕了！取名者幸運獲邀任你搬活動

沒想到五個半月後，萊爾富真的開了一間「五穀雜糧店」的門市。

只要在限時60秒內，店內雜糧任他搬，都由萊爾富官方買單。

▲連鎖超商萊爾富近日開設一間「五股雜糧店」再度爆紅，該間門市已經在11月15日正式開幕。（圖／讀者提供）

搬了7000元萊爾富全部買單！戰利品曝光眾人超羨慕

只見他參加60秒隨你搬的活動竟然搬出7070元的金額，多數都是糖果類別居多

▲取名者邱先生受邀開幕活動，搬了7070元的糖果回家超開心，全部由萊爾富買單。（圖/Threads@choy_chiu）

連鎖超商萊爾富近幾年持續擴大商業版圖，在全台陸續增開門市，近日一間開在新北市五股區的「五股雜糧店」正式開幕，還邀請到當時的取名網友到現場參加「隨你搬」的活動，最終該位網友真的有出席，而且搬了整整7070元的商品回家，滿滿的戰利品全部都由官方買單，不少人都大讚萊爾富說到做到，非常大方，也讓這間門市從開幕前到開幕後都在社群充滿話題。這間萊爾富「五穀雜糧店」的起源，是今年5月時網友邱先生在Threads發文表示「對五股很失望，五股有這麼多間雜糧行，為什麼沒有一間叫做五股雜糧 ？」沒有想到萊爾富小編現身回應，透露下次如果在五股開設門市，就會叫「五穀雜糧店」，並宣稱會找邱先生來參加開幕活動，該間「五穀雜糧店」在11月15日正式開幕，現場人潮非常熱鬧，取名的網友邱先生也真的被官方邀請到現場參加開幕活動，而且還具備「隨你搬官方買單」活動的資格，而邱先生上周日參加完活動之後，也在社群上逗趣發文表示：「對不起大家我被禁止搬收銀機。」，邱先生自己也搞笑的說：「我也不知道我怎麼拿到7000元，回來排戰利品的時候，都想說，奇怪我剛剛有拿這個嗎？」貼文曝光後，又讓不少網友大讚：「這波公關行銷好讚啊！話題性十足」、「這公關做得真不錯，用比賽給邱先生付了改名的費用」、「留友看現在的糖果有多貴，這堆糖果竟然要7070元」、「今天下班路過想說怎麼圍了一堆人，原來是開幕活動」、「好讚的活動喔，日常發脆也有這種好康可以撿，萊爾富行銷真的厲害！」