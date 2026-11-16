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第63屆金馬獎將於本月22日在台北流行音樂中心舉行，隨著典禮漸漸靠近，過往事件也都引發討論。其中在1963年的第2屆金馬獎中，香港女星凌波反串主演《梁山伯與祝英台》擔任男主角，精湛演技獲得肯定，但這卻讓評審陷入兩難，不知道要把她算在「最佳女主角」還是「最佳男主角」，最終決定為她特設一獎「最佳演員特別獎」，這也成為金馬獎史上空前絕後的獎項。凌波在1963年主演電影《梁山伯與祝英台》，但在片中她不是飾演女主角祝英台，而是反串擔任男主角梁山伯，不僅「女扮男裝」出鏡，還展現出非常精湛的演技，這也讓她毫無懸念的入圍了當年的金馬獎。但因為凌波是女生，卻出演的是男主角的角色，直接讓評審陷入兩難，不知道該將她歸納於「最佳女主角」還是「最佳男主角」，最終評審決定為了不埋沒她的精湛演技，破例特設「最佳演員特別獎」，這也成為金馬獎史上空前絕後的獎項。而當屆的影后獎項，則由飾演祝英台的女星樂蒂獲得。凌波於1939年出生、今年已87歲，她在童年被轉賣至福建廈門當養女，曾遭養母打罵，之後與養母逃到香港，認識了電影圈的人，開啟了演藝生涯。她在1954、1955年曾以藝名「小玲」拍攝兩部廈語片《兒女情深》、《李三娘》，之後又以藝名「小娟」參演多部廈語片。在1962年，凌波因電影《紅樓夢》中幕後代唱賈寶玉，受到導演李翰祥賞識，改名為凌波反串出演《梁山伯與祝英台》，一舉成名斬獲金馬獎。而在獲獎4年後，凌波於1967年又憑藉《烽火萬里情》入圍金馬，並成功以女性角色獲得「最佳女主角」，演技再獲肯定。