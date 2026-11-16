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3選區逾半支持沈伯洋 40至49歲對沈伯洋支持度高達56.6％

沈伯洋看好度40.8％ 不過內湖、南港較看好蔣萬安

48.0％認為換民進黨執政對台北發展較好

2026台北市長選戰進入最後倒數，台北市信民兩岸研究協會封關民調今（16）日出爐，民進黨候選人沈伯洋以48.6％支持度領先現任市長蔣萬安的33.8％，雙方差距達14.8個百分點，雖較10月縮小2.2個百分點，但沈伯洋仍在全市6個選區全面領先。值得注意的是，沈伯洋不僅在「一定會投票」的選民中獲得54.4％支持，勝選看好度更以40.8％首度超越蔣萬安的36.1％；另有48.0％受訪者認為台北市應換民進黨執政，選情變化備受關注。由民調專家戴立安主持的信民協會今公布台北市長封關民調，結果顯示，若現在投票，民進黨候選人沈伯洋獲48.6％支持，領先國民黨現任市長蔣萬安的33.8％，差距14.8個百分點。與10月同調查相比，沈伯洋支持度下降1.7個百分點，蔣萬安上升0.5個百分點，2人差距由17.0個百分點縮至14.8個百分點。其餘候選人中，郭璽獲1.0％、蕭文乾0.1％，林志成與唐新民均為0.0％。另有4.5％表示不投票或投廢票，12.1％未明確回答。而在自稱「一定會去投票」的受訪者中，沈伯洋獲54.4％支持，蔣萬安為35.6％。依選區觀察，沈伯洋在中山、大同以52.5％對30.6％領先，差距21.9個百分點，差距最大；北投、士林則以50.3％對32.5％；內湖、南港為52.0％對35.4％；松山、信義為43.6％對32.8％；中正、萬華為46.1％對29.1％；大安、文山為47.3％對39.5％，差距7.8個百分點。年齡方面，沈伯洋在各年齡層的支持度均高於蔣萬安。40至49歲受訪者對沈支持度最高，為56.6％，蔣萬安為32.9％。20至29歲間的差距最大，沈伯洋以49.8％領先蔣萬安的24.6％，但該年齡層自稱一定會投票的比例為66.0％，低於全體的79.9％。另外，雙方在60至69歲間的支持度最接近，沈伯洋40.9％，蔣萬安38.5％。當被問及2人誰的當選機會最大？40.8％看好沈伯洋，36.1％看好蔣萬安，23.1％未明確回答。與10月相比，沈伯洋看好度上升3.1個百分點，蔣萬安下降3.4個百分點。值得注意的是，內湖、南港受訪者的投票意向較偏向沈伯洋，但看好蔣萬安連任的比例為42.9％，高於看好沈伯洋的35.1％。至於20至29歲、30至39歲及60至69歲受訪者間，有較高比例看好蔣萬安。該調查也詢問哪一黨擔任市長「對台北未來4年發展可能較好」？48.0％受訪者認為可以換民進黨做做看，32.1％認為應由國民黨繼續執政，19.8％未明確回答。交叉分析顯示，沈伯洋支持者中有94.0％傾向換黨執政，蔣萬安支持者中則有90.0％傾向國民黨續任。本次民調由台北市信民兩岸研究協會委託，戴立安設計問卷及分析，畢肯市場研究公司於2026年11月11日至13日執行電腦輔助電話訪問。調查對象為設籍台北市、年滿20歲的民眾，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，共完成1,072份有效樣本，其中市話750份、手機322份。樣本依性別、戶籍行政區、年齡及教育程度加權，在95％信賴水準下，整體樣本最大抽樣誤差為正負3.0個百分點。