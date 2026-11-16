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洛杉磯湖人隊在日前擊敗密爾瓦基公鹿隊後迎來寶貴的三天休兵日，今（16）日才再迎戰太陽。以「籃球書呆子」著稱的湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）可沒打算讓球員完全放鬆，他趁著這段空檔對球隊開季至今的表現進行了一次「全面大體檢」，更在當地時間週五訓練結束後向全隊端出一份長達21頁的深度數據分析簡報，一眼就能看出誰在亂打，連隊友都笑稱「還以為我們戰績墊底」。瑞迪克在週五練球後透露，他利用這三天的賽程空檔，徹底覆盤了湖人本季至今的比賽內容。這份厚達21頁的分析報告緊扣他為球隊設定的核心建隊原則，進攻端必須打得有組織、無私分享球並尋找錯位優勢；防守端則要求有紀律、具備身體對抗強度且永不鬆懈，每一項原則後方都附上詳盡的進階數據作為佐證。這消息一出立刻引發不少球迷在網路上調侃：「NBA球員原本以為沒進商學院、沒去華爾街上班，就能逃過滿是Excel數據表格的分析會議，沒想到還是躲不掉。」儘管簡報內容很複雜，但瑞迪克深入淺出的講解功力卻讓球員們印象深刻。湖人前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）在週六訓練結束後受訪時便笑著還原這場「數據會議」的細節：「他擺在我們面前的數據圖表非常容易看懂，標紅色的部分代表數據表現不好，標綠色的就是表現出色。」另一位前鋒威廉斯（Ziaire Williams）也打趣表示，看著瑞迪克逐條檢視缺失的嚴格模樣，「你還以為我們現在戰績排在聯盟倒數呢⋯⋯」玩笑歸玩笑，拉拉維亞坦言全隊都非常認同這份21頁報告所傳遞的核心訊息。事實上，湖人本季雖以場均122.2分、50.3%投籃命中率與11次抄截高居聯盟第一，但防守效率卻僅排在聯盟第18名。拉拉維亞表示：「這份報告告訴我們，我們現在確實是一支不錯的隊伍，但距離真正的頂尖還有很大的提升空間，特別是在防守端；而在進攻方面，減少不必要的失誤同樣是當務之急。我們還有很多細節可以做得更好，這就是教練這份報告最想傳達給我們的重點。」