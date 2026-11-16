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選戰倒數12天，2023年發生的北市基泰大直案爆出關鍵施工圖紙遭掩埋，總統賴清德昨在民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢上直言「若沈伯洋擔任市長，處理方式絕對不同」，北市府今（16）日上午突然宣布，下午2時30分召開「基泰大直案澄清記者會」，市長蔣萬安也痛斥，監察院經過市府說明，也調查結案、檢調也起訴，這都是客觀事實，賴清德的說法就是選舉語言。媒體追問，相關判決書被翻出來，證明了至少有施工圖，當時是否有隱瞞回覆監察院說施工圖被掩埋？蔣萬安說，監察院根據市府回覆結案，包括檢察官依照查扣相關資料上面提到的證據資料也起訴了，法院也據此進行判決，這些也都非常清楚。媒體再問，受災戶發文說，申請財損補助，但是法務局卻要求提出單據，沒有單據還要請基泰幫忙造冊，還要一起簽字，這合理嗎？蔣萬安說，當時要求基泰匯入一億到市政府的專戶當中，所以當時作業要點就寫得很清楚，對於受災戶相關財損，不需要附相關佐證資料，直接核發十萬元，這其實都非常清楚。