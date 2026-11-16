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民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前造勢時，進場不慎遭演出的神將擊中臉部，造成門牙斷裂當場濺血，滿口鮮血仍忍痛在台上完成演出。隔日仍照原訂行程進行車掃，且看不出斷牙，引發網友熱議。對此蘇巧慧今（16）日親自說明台灣牙醫科技非常厲害，這就是一個臨時的牙套，牙醫師說選完之後再回去真正做完整的治療。蘇巧慧日前造勢時不慎發生意外，造成門牙斷裂當場濺血，滿口鮮血仍忍痛在台上完成演出，但隔日仍照原訂行程進行車掃，看不出斷牙引發網友熱議，為何一夜之間瞬間長牙。對此蘇巧慧受訪說，台灣現在的牙醫科技非常厲害，這就是一個臨時的牙套，牙醫師說選完之後再回去真正做完整的治療。各行各業都是專業，自己也在各位朋友、各個領域的照顧下，覺得充滿活力，未來也希望自己用這樣子的精力，可以奉獻新北之外，也會把各行各業的專業都能夠帶出來。