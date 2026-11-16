我是廣告 請繼續往下閱讀

創辦人黃仁勳因婚外情和間諜疑雲辭職後，公司內部掀起波瀾。一名輝達上海機器人部門的工程師 15 日在 X 平台公開宣布，因黃仁勳離開而決定辭職，貼文吸引超過 10 萬人按讚。不過，他也是到目前為止唯一公開請辭的員工；更多輝達員工選擇在內部留言、LinkedIn 或匿名平台上表達對黃仁勳的支持。這名工程師是在輝達上海機器人部門擔任資深研究工程師的戴（Darrell Dai），有 X 帳號形容他是第一個公開分享離職決定的輝達工程師。戴在長文中表示，黃仁勳的願景和他打造的工程文化，是自己想留在輝達的重要原因，而黃仁勳的離開，讓他決定自己在這裡的篇章也該結束了。他特別提到，黃仁勳會閱讀員工每週提交的「Top 5」工作郵件、追蹤大家的工作，並直接和員工互動，「在這麼大的公司裡，這種連結很重要，讓每個工程師都覺得自己的想法仍然能被聽見。」戴也坦言，他不清楚指控的全部事實，不想預先評斷調查結果，但很難接受黃仁勳在公司沒有給出合理解釋的情況下就離開。他還寫道：「我對 Jensen 的欣賞，並不代表他可以免於檢視。」值得注意的是，戴的 LinkedIn 資料顯示，他在輝達只工作了大約一年。除了公開請辭，員工私下的態度也幾乎一面倒地支持黃仁勳。美國科技媒體《Wired》報導，職場匿名社群 Blind 在 11 月 9 日到 10 日、黃仁勳辭職前，調查了 232 名輝達員工，88% 希望黃仁勳留任，11% 支持他主動下台，只有 1% 支持董事會撤換他。不過，在同一時間另一份 1,689 名科技業人士參與的更大範圍調查中，支持黃仁勳留任的比例降到 60%，另有 22% 希望董事會撤換他，顯示輝達內外的看法有明顯落差。《Wired》也揭露，一名資深工程師在黃仁勳辭職前，在公司內部意見箱發文，要求董事會做決定前先考量員工的想法。這篇貼文累積超過 1,600 則留言，許多人要求讓黃仁勳回任。有匿名員工留言：「如果你相信公司的使命，就把老大找回來。」另有員工寄信給全公司，要求公開黃仁勳離職的原因，並表態「我挺 Jensen」。黃仁勳辭職後幾小時內，約有二十多名員工在 LinkedIn 發文力挺；《Wired》在同一期間，找不到任何一則輝達員工支持他辭職的貼文。一名在輝達工作幾年、未獲授權發言的員工告訴《Wired》，希望黃仁勳復職的聲音很普遍，「輝達之所以是輝達，就是因為 Jensen」。港媒先前也報導，數百名輝達員工簽署內部聯名信，要求董事會讓黃仁勳回任，否則可能集體出走，但到目前為止，還沒有出現第二個公開請辭的案例。另一方面，黃仁勳傳出正在考慮回鍋，但華爾街知名分析師艾夫斯（Dan Ives）不看好。他在 X 上直言：「我們認為 Jensen 沒有機會回任輝達執行長。」他認為，輝達的新篇章將從週二的財報開始，由臨時執行長克瑞斯（Colette Kress）帶領前進。輝達將在美東時間 17 日公布黃仁勳離開後的第一份財報，克瑞斯也已通知員工，公司將在 18 日召開全員大會，討論輝達的未來。這場會議能不能穩住軍心，將是會不會出現更多人跟進請辭的關鍵。