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澎湖傳統辦桌席開100桌！菜色驚見「炸雞腿」賓客傻眼

就是在第14道壓軸的鹹菜竟然出現「炸雞腿雞翅」

▲澎湖陳小姐去吃新人辦桌婚宴，結果看到第十四道菜是「炸雞腿雞翅」，讓她疑惑怎麼會有這種菜色出現。（圖/陳小姐授權提供）

辦桌「炸雞腿雞翅」不是敷衍賓客！內行揭真相：紅包可以加碼

因為炸雞腿被當作婚宴壓軸菜色這也是一種傳統習俗，早期是屬於經濟能力好的象徵，只會出現在大戶人家，真正用意不是要讓賓客在現場吃，而是要讓賓客帶回家享用，讓人有「有吃又有拿」的感受

▲炸雞腿被當作婚宴壓軸菜色這也是一種傳統習俗，早期是屬於經濟能力好的象徵，只會出現在大戶人家，真正用意不是要讓賓客在現場吃，而是要讓賓客帶回家享用。（圖/陳小姐授權提供）

都會被廣大網友建議說紅包可以再加碼兩千呢！

該對新人準備的可能還不只有炸雞腿雞翅要給賓客帶回家，從第十一道還在上「海鮮火鍋湯」、第十二道甚至是「古早味刈包」等

▲該對新人不只準備雞腿雞翅給賓客外帶，最後還有控肉刈包、海鮮火鍋湯等，賓客飽到吃不下都打包回家，超級有誠意待客。（圖/陳小姐授權提供）

現在很多人辦婚禮都不選擇「傳統的流水席」，而是到宴會廳去吃，但你吃過這麼多婚宴，有吃過端上「炸雞腿」這項菜色的宴席嗎？近日，一名澎湖的陳小姐就透露，自己去吃辦桌時，結果一開始看到菜單感到疑惑，怎麼會有「炸雞腿雞翅」這道菜，結果後來請示了在場的內行長輩才知道，原來這道菜是要給賓客「帶回家享用」的，並不是現場就一定要吃，是古時候婚禮時，新人要讓賓客「有吃又有得拿」的概念，賓主盡歡，也被封為是「紅包加碼菜色」的一道！澎湖的陳小姐最近去參加員工的婚禮，一到現場發現現場席開100桌超級盛大，有別於現在很多新人喜歡辦在「宴會廳」，這對新人走的是傳統的辦桌風，陳小姐也立刻拿菜單起來看今天有什麼菜色，結果發現非常豐盛，竟然有高達16道宴客菜，根本是吃到飽的等級。不過其中一道菜讓陳小姐感到匪夷所思，，她第一時間也立刻拍下菜單跟閨蜜們分享表示：「菜很豐盛，但是那個炸雞腿雞翅是怎樣回事？你們有人吃過辦桌有炸雞腿的嗎？還放在最後面才出。」閨蜜們也都紛紛表示沒吃過。事後，陳小姐才請益現場的內行長輩，這才知道，原來這是新人特別安排的小巧思，，是一道在辦桌時細膩又溫馨的佳餚。但近幾年隨著流水席辦桌已經不如過往那麼興盛，飯店、酒店的婚宴其實都不會有這道菜色出現，很多新一代的年輕人根本就不知道這道菜的存在在辦桌的意義，簡直就是已經快要失傳的文化，幾年前這道菜如果出現在婚宴上，有人不懂發上網請益，《NOWNEWS》記者也實際觀察菜單發現，，在吃完前面菜色後根本就吃不下，陳小姐也向記者透露：「最後幾道菜大家都沒吃全部都打包回家，新人真的很大器也很有誠意，吃得很開心。」所以下次去吃傳統辦桌再看到炸雞腿雞翅不要懷疑，那是新人對賓客的一片心意哦！