經典卡牌遊戲《魔法風雲會》（Magic: The Gathering）終於要變成動畫了！Netflix 宣布推出全新動畫影集《鵬洛客》（PLANESWALKER），預計2027年全球上線，並公開首支前導影片。事實上，動畫計畫早在2019年就已宣布，當時還找來《復仇者聯盟：終局之戰》導演羅素兄弟參與製作，卻歷經團隊更換、企劃調整，讓粉絲苦等7年，如今終於確定上線時間。
《魔法風雲會》動畫等了7年！羅素兄弟曾參與、製作計畫一度推倒重來
《魔法風雲會》於1993年推出，是全球最具代表性的集換式卡牌遊戲之一，玩家透過不同顏色的魔法、召喚生物及法術組合牌組，與對手展開策略對戰。遊戲更建立龐大的奇幻世界觀，包含不同時空、魔法文明，以及能夠穿梭世界的強大法師「鵬洛客」。
Netflix 早在2019年6月就宣布動畫化計畫，當時找來執導《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》的羅素兄弟擔任執行製作人，消息曝光後引發玩家期待。然而，羅素兄弟於2021年退出，原先版本最終未能完成。
直到2024年，Netflix 才宣布由《星際爭霸戰：畢凱》製作人泰瑞．馬塔拉斯（Terry Matalas）接手，重新推動動畫企劃。經過多年等待，官方終於公開《鵬洛客》片名、首批動畫畫面，確認2027年登場。
《鵬洛客》劇情曝光！烈焰少女被追殺、千萬個世界面臨毀滅
根據 Netflix 官方介紹，動畫《鵬洛客》以《魔法風雲會》的多重宇宙為舞台，故事圍繞擁有強大魔法、能夠穿梭不同時空的法師「鵬洛客」展開。主角是能夠操控火焰的少女「茜卓」（Chandra Nalaar），她因天生擁有強大魔法而遭到追捕，同時深受過去陰影困擾。
隨著神祕黑暗勢力崛起，茜卓必須與其他傳奇鵬洛客合作，克服彼此間的不信任及內心創傷，阻止一場足以毀滅無數世界的大戰。《魔法風雲會》的世界觀由眾多不同時空組成，每個世界都有獨立的文化、建築及設計風格，製作團隊也將依照不同時空調整場景與影像呈現方式。
本次動畫由泰瑞．馬塔拉斯（Terry Matalas）擔任節目統籌、辛蒂．阿佩爾（Cindy Appel）擔任共同統籌，奧斯卡最佳動畫短片得主派翠克．奧斯本（Patrick Osborne）擔任動畫總導演。Netflix 目前已公開約2分鐘的幕後前導影片，包含角色設計及早期動畫畫面，但確切上線日期、集數及配音陣容尚未公布。
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《魔法風雲會》於1993年推出，是全球最具代表性的集換式卡牌遊戲之一，玩家透過不同顏色的魔法、召喚生物及法術組合牌組，與對手展開策略對戰。遊戲更建立龐大的奇幻世界觀，包含不同時空、魔法文明，以及能夠穿梭世界的強大法師「鵬洛客」。
Netflix 早在2019年6月就宣布動畫化計畫，當時找來執導《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》的羅素兄弟擔任執行製作人，消息曝光後引發玩家期待。然而，羅素兄弟於2021年退出，原先版本最終未能完成。
直到2024年，Netflix 才宣布由《星際爭霸戰：畢凱》製作人泰瑞．馬塔拉斯（Terry Matalas）接手，重新推動動畫企劃。經過多年等待，官方終於公開《鵬洛客》片名、首批動畫畫面，確認2027年登場。
根據 Netflix 官方介紹，動畫《鵬洛客》以《魔法風雲會》的多重宇宙為舞台，故事圍繞擁有強大魔法、能夠穿梭不同時空的法師「鵬洛客」展開。主角是能夠操控火焰的少女「茜卓」（Chandra Nalaar），她因天生擁有強大魔法而遭到追捕，同時深受過去陰影困擾。
隨著神祕黑暗勢力崛起，茜卓必須與其他傳奇鵬洛客合作，克服彼此間的不信任及內心創傷，阻止一場足以毀滅無數世界的大戰。《魔法風雲會》的世界觀由眾多不同時空組成，每個世界都有獨立的文化、建築及設計風格，製作團隊也將依照不同時空調整場景與影像呈現方式。
本次動畫由泰瑞．馬塔拉斯（Terry Matalas）擔任節目統籌、辛蒂．阿佩爾（Cindy Appel）擔任共同統籌，奧斯卡最佳動畫短片得主派翠克．奧斯本（Patrick Osborne）擔任動畫總導演。Netflix 目前已公開約2分鐘的幕後前導影片，包含角色設計及早期動畫畫面，但確切上線日期、集數及配音陣容尚未公布。