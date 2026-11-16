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銀行業股債投資呈現不同調！金管會最新公布的金融業投資統計，截至2026年9月底，銀行業台股未實現利益達新台幣9371億元，續創歷史新高，不過債券未實現損失也擴大至1920億元，創逾2年最大。在股市帳面獲利攀升之際，債券部位卻面臨評價壓力，反映國內外股債市場走勢分歧。從股票投資來看，台股2026年前9月累計漲幅達65.52%，光是9月就上漲3.93%。銀行業9月僅加碼台股12億元，但今年前9月累計加碼金額達1096億元，帶動股票未實現利益持續攀升。金管會統計顯示，以2026年9月底帳面市價計算，金融三業國內外股票投資餘額達6兆445億元，債券部位則達31兆9748億元，顯示金融業資產配置中，債券仍占有相當大的比重。相較於股票市場的亮眼表現，債券投資則面臨壓力，根據統計，台灣10年期公債殖利率9月底升至1.92%，較前期反彈4個基點；美國10年期公債殖利率則大幅反彈53.5個基點，升至5.28%。由於市場殖利率上升時，既有債券價格通常會下跌，因此銀行持有的債券出現帳面評價損失。銀行業9月債券部位減碼30億元，已連續2個月減碼，債券未實現損失則擴大至1920億元。不過，未實現損失並不代表銀行已經實際賣出債券並認列相同金額的虧損，後續仍須觀察殖利率變化、債券價格及銀行實際處分情況，才能進一步判斷對獲利及財務狀況的影響。