微軟近日宣布，將從2026年12月起，逐步淘汰Windows版Word「相容模式」中的部分舊版設定，使用Word 2010或更早版本建立的文件，未來可能出現文字位移、圖片跑版，甚至文件頁數改變等情況。Mac版則預計2027年初跟進，微軟提醒，若有需要長期保存的重要舊文件，建議提前轉存PDF，避免原始排版受到影響。
微軟Word 12月大改版！「相容模式」部分設定將退場
微軟11月13日發布的Microsoft 365管理中心公告，將調整Word桌面版的「相容模式」，逐步淘汰部分舊版相容性設定，目的是簡化文件排版處理方式，讓Windows與Mac等不同平台擁有更一致的使用體驗。所謂的「相容模式」，是Word為舊版文件提供的功能，當使用者透過新版Word開啟多年前建立的文件時，系統會利用相容性設定，盡量維持原本的文字排列、段落間距及圖片位置，避免不同版本造成排版差異。
不過，隨著部分舊版設定退場，未來使用新版Word開啟老文件時，可能無法完全保留原本的版面。微軟指出，受到影響的文件可能出現文字重新排列、段落間距改變、頁數增加或減少，甚至圖片及圖形移動到其他頁面等情況。
哪些Word文件會受影響？Windows版12月率先實施
根據微軟公告，此次主要影響使用Word 2010或更早版本建立，或最後一次儲存，且使用到相關舊版相容性設定的文件。Windows版Word預計從2026年12月初開始陸續更新，12月底完成部署；美國政府專用的部分版本，則預計延續至2027年1月初，Mac版Word預計2027年初開始跟進。
Word舊文件如何避免跑版？官方教1招保留原始格式
面對這次調整，微軟建議，如果文件必須保留原始版面，最好趁新機制上線前，先將重要舊檔案匯出成PDF格式，讓文件即使未來在新版Word中發生跑版，仍有PDF可以對照原本的文字與圖片位置。
依照微軟官方教學，Windows版Word只要開啟文件，點選左上角「檔案」，選擇「儲存複本」或「另存新檔」，接著指定儲存位置，將檔案類型改為「PDF」，最後按下「儲存」即可完成。
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微軟11月13日發布的Microsoft 365管理中心公告，將調整Word桌面版的「相容模式」，逐步淘汰部分舊版相容性設定，目的是簡化文件排版處理方式，讓Windows與Mac等不同平台擁有更一致的使用體驗。所謂的「相容模式」，是Word為舊版文件提供的功能，當使用者透過新版Word開啟多年前建立的文件時，系統會利用相容性設定，盡量維持原本的文字排列、段落間距及圖片位置，避免不同版本造成排版差異。
不過，隨著部分舊版設定退場，未來使用新版Word開啟老文件時，可能無法完全保留原本的版面。微軟指出，受到影響的文件可能出現文字重新排列、段落間距改變、頁數增加或減少，甚至圖片及圖形移動到其他頁面等情況。
根據微軟公告，此次主要影響使用Word 2010或更早版本建立，或最後一次儲存，且使用到相關舊版相容性設定的文件。Windows版Word預計從2026年12月初開始陸續更新，12月底完成部署；美國政府專用的部分版本，則預計延續至2027年1月初，Mac版Word預計2027年初開始跟進。
Word舊文件如何避免跑版？官方教1招保留原始格式
面對這次調整，微軟建議，如果文件必須保留原始版面，最好趁新機制上線前，先將重要舊檔案匯出成PDF格式，讓文件即使未來在新版Word中發生跑版，仍有PDF可以對照原本的文字與圖片位置。
依照微軟官方教學，Windows版Word只要開啟文件，點選左上角「檔案」，選擇「儲存複本」或「另存新檔」，接著指定儲存位置，將檔案類型改為「PDF」，最後按下「儲存」即可完成。