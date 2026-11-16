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當比賽結束的那一刻，落敗的絲薇托莉娜沒有上前握手致意，也沒有給予對手任何祝賀，而是直接轉身坐回場邊的球員休息椅。安德列娃則先與主審裁判禮貌握手，隨後留在場上完成奪冠慶祝。

自從俄烏衝突爆發以來，絲薇托莉娜便持續貫徹一個原則，拒絕與來自俄羅斯及白俄羅斯的選手進行合影或握手，本次年終總決賽的大合影也因此被迫取消。

2026賽季WTA年終總決賽女單冠軍戰落幕，年僅19歲的俄羅斯天才少女安德列娃（Mirra Andreeva）以7：5、6：3直落二擊敗烏克蘭老將絲薇托莉娜（Elina Svitolina），首度征戰年終賽便以五戰全勝且一盤未失的王者姿態捧起金盃。這場精彩的對決過後，最受外界議論的焦點卻是兩人再度「零互動」，雙方在賽後依然依照慣例沒有進行握手。賽後安德列娃提到對手只說：「作為母親能在重返賽場後打出這樣的表現，真的太了不起了。」事實上，兩人在本屆年終賽的小組賽首輪碰頭時，安德列娃就曾以6：4、6：0橫掃絲薇托莉娜，當時雙方就因未進行賽後握手而引發球迷討論。隨著兩人一路過關斬將在決賽再度聚首，外界賽前便預期場上氣氛將格外微妙。安德列娃最終頂住壓力以7：5、6：3拿下勝利，締造了年終賽首秀不失一盤奪冠的傳奇紀錄。然而，網球賽場向來將賽前賽後握手、尊重對手視為核心的體育禮儀，但年僅19歲的安德列娃自然深知絲薇托莉娜為何沒與他握手，在頒獎典禮上他在致詞時還是大方稱讚對手：「首先我要祝賀絲薇托莉娜和她的團隊，這一週她打得非常出色。我知道決賽輸球很不舒服，但你度過了很棒的一年。你還有年幼的女兒，作為母親能在重返賽場後打出這樣的表現，真的太了不起了，由衷恭喜你和你的團隊。」安德列娃最後說：「最後我要感謝自己一直以來的辛勤努力，從未放棄、始終相信自己，每天刻苦訓練……我只想感謝自己，不需要任何理由。」這場以網壇新星登頂作結的決賽，雖然在「不握手」的場外話題中劃下句點，但安德列娃以五戰全勝、年終世界排名躍居第二的完美表現，正式宣告女子網壇迎來屬於她的全新時代。