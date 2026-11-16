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公報照片遭疑AI修圖 民眾質疑中選會把關

不實資料不得刊登公報 照片無規定時限

中選會回應：照片目的僅用以辨識候選人 現行法令無相關限制

政見會自稱「紫薇聖人」 還說蔣萬安應改名郭萬安

公報應在投票日2天前寄達

2026九合一選舉將於11月28日登場，各地選舉公報陸續公開，有民眾昨（15）日質疑，台北市長6號候選人、三勢團結促進聯盟的唐新民在選舉公報上的照片疑似經過AI修圖，他忍不住在社群平台上發文問：「請問選舉可以用AI照片參選嗎？」更調侃「那為什麼不直接拿金城武的照片呢？」不過，民眾的指控尚未證實為真。值得注意是，唐新民14日才在台北市長公辦政見發表會上自稱「紫薇聖人」、「救世主」，還指稱沈伯洋是外星人、蔣萬安應改名「郭萬安」，引發不小討論。有民眾昨發文表示，看到唐新民的選舉公報照片後，不禁質疑「請問選舉可以用AI照片參選嗎？」，接著他特地上中選會網站查詢，發現確實使用同一張照片，直呼「去中選會網站查，還真的是這張照片！」該民眾進一步質疑，「連身分證跟護照都需要用近期內的照片，憑什麼公職選舉可以用AI照？中選會真的有在做事嗎？」不過，目前關於唐新民的公報照片是否使用AI生成或修圖，尚未獲得證實。而該文一出，不少民眾也紛紛留言表示，「公報應該採用登記當天現場拍的照片，不然認不出來」、「呼籲修法，候選人必須繳交3個月內照片」、「絕對支持不准過度修圖」、「好荒謬」、「他幹嘛拿剛出社會三個月的時候的照片？」等。事實上，依《公職人員選舉罷免法》及相關規定，候選人登記時須提供本人照片，但現行制度並未明定照片必須在幾個月內拍攝。候選人個人資料原則上由本人負責，若選舉委員會已知或查明資料不實，則不得刊登。早在2010年，中選會就曾討論是否限制候選人提供照片的拍攝期限，但考量即使要求加印拍攝日期，也難以避免使用舊照或電腦修圖，最終決議維持現行規定。今年10月，中選會也曾針對競選看板、海報修圖爭議表示，候選人如何呈現自身外貌，屬於競選宣傳的一環，涉及表意自由，應尊重候選人自主性。另外，身分證依規定須使用最近2年內拍攝的照片，護照則須使用最近6個月內的照片，且均不得使用合成或過度修飾、影響辨識的照片。而針對網友質疑，中選會今最新回應表示，依《選罷法》施行細則第15條規定，申請登記為候選人，應備具本人2吋脫帽正面半身光面相片。上開候選人相片係應刊登選舉公報及選舉票之用，以選舉公報及選舉票均刊登候選人號次、姓名等資料，足供選舉人辨識候選人，刊登其上之候選人相片，目的僅係用以輔助選舉人辨識候選人。中選會說明，倘要求候選人提供6個月內本人相片，實務審查上仍有相關疑義，如：相片加印拍攝日期，仍可能為舊照加印，並非近照；目前資訊科技進步，即使相片加印拍攝日期，仍無法避免藉由電腦修片加以美化，無法確保該相片與本人相符；受理登記機關如遇上開情形，發現相片與本人（如係委託他人代為登記，則無法當場辨識）差距過大，是否拒絕受理等，尚值審慎考量。又現行《選罷法》相關法令並無限制規定。而引發討論的唐新民，14日才在台北市長首場公辦政見發表會上，自稱「紫薇聖人」、「救世主」，並引用《推背圖》等古代預言，指稱沈伯洋是外星人、虎頭蜥蜴，甚至宣稱蔣萬安真正的祖父是郭禮伯，應該改名「郭萬安」。唐新民也談到大屯火山問題，自稱是「真龍天子」，表示要帶著台大火箭社搶救大屯火山，並宣稱自己是蔣經國指定的繼承人，以及台灣科技產業發展的重要推手。他之後更向美國總統川普喊話，「如果你要抓黃仁勳的話，你第一個要抓我，我的罪狀大黃仁勳一千倍」，隨後語帶哽咽表示，「我為了救台灣，我回來了，我失去了一切」。今年九合一選舉將於11月28日投票，依中選會規定，選舉公報應在投票日2天前，也就是11月26日前送達選舉區內各戶。