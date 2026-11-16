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選戰倒數12天，民眾黨板橋議員候選人林子宇昨因不滿黨中央直播安排，臨時取消和黨主席黃國昌的聯合車掃，改為自己車掃，更嗆難道黨中央是要放棄板橋？互相尊重沒有這麼難。事後她解釋，不是為了個人或公平性問題，而是希望有事前告知的環節，更說「我會造自己的勢」。民眾黨主席黃國昌今（16）日解釋，選戰最後時刻候選人都會有壓力，全黨上下都很辛苦，他就是尊重候選人意願，大家全力衝刺才最重要。黃國昌今表示，民眾黨中央的立場就是盡可能滿足所有候選人需求，這段時間中央黨部還有全國車掃工作同仁非常辛苦，他要特別表達感謝之意，因為他每天跟著跑，其實辛苦的努力都看在眼裡。黃國昌續道，至於候選人個別決定，他就是盡可能配合，選戰最後階段，大家的目標都一樣，就是全力追求勝選，讓所有優秀候選人都能順利當選。不過林子宇昨在中和陳怡君車掃直播留言抗議，更說難道黨中央要放棄板橋？媒體詢問是否會傷到選情？黃國昌則稱沒有，到了最後時刻，每個候選人當然會面臨工作、時程上的壓力，這都很正常，全黨上下包括中央黨部同仁、全國車掃的朋友真的都很辛苦，他謝謝他們，各候選人能夠全力拚搏到最後的勝選，這是最重要的事。至於事發後有無跟林子宇溝通？黃國昌說相關溝通都持續進行，昨天中央黨部的同仁忙翻了，因為他昨天整天在車上，下車後秘書長周榆修有跟他報告狀況，他的原則是尊重候選人意願，大家全力衝刺，「溝通上面我想每一個人都難免啦，選戰都快要到了，大家都要追求勝選，大家一起努力」。