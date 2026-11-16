我是廣告 請繼續往下閱讀

▲另一處彈孔也是打在玻璃上，但沒有留下子彈，因此警方懷疑可能是空氣槍作案。（圖／翻攝自FB@楊哲-芒果王子﻿）

▲楊哲（左起）日前才和龍千玉、陳隨意出席豪記40週年巡迴演唱會記者會。（圖／資料照）

有「芒果王子」封號的50歲台語歌手楊哲（本名黃揚哲），今（16）日上午在臉書曬出驚悚照片，透露自己位於屏東縣枋寮鄉的包裝廠二度遭人開槍。現場玻璃留下兩處圓形貫穿彈孔，碎裂痕跡更直接劃過海報上楊哲的臉部，令他無奈直呼「不知道得罪誰」，並表示已報警處理。楊哲今日上午8點在臉書發文，曝光這起槍擊事件：「」楊哲說他不知道兇手是誰，但他想透過這篇貼文跟兇手喊話：「從楊哲曝光的照片來看，子彈打在玻璃櫥窗上，彈孔裂痕甚至划過他海報的臉部，看起來威脅意味濃厚。據《中央社》報導，屏東縣警察局枋寮分局表示，他們是在今日上午7點50分獲報的，遭射擊的位置是楊哲包裝廠外圍的貨架玻璃櫃，警方已到場進行蒐證，但沒有找到彈丸，不排除是空氣槍作案。目前員警已調閱周邊監視器要追查此事，據悉警方已鎖定幾台嫌疑車輛，正在釐清。粉絲看到楊哲的遭遇也紛紛替他抱不平，提醒他要注意安全：「先報警備案，注意自身安全」、「真的可惡，居然有這種人」、「楊大哥你務必要注意自身安全！隨時要提高警戒！」、「只能說人紅是非多，你要保護好自己」。現年50歲的楊哲早年以本名黃揚哲參加《21世紀新人歌唱排行榜》社青組奪冠出道，還曾拿下華視《模仿綜藝王》年度總冠軍。楊哲後來還投入創作，歌后江蕙的經典台語歌〈夢中的情話〉歌詞就是楊哲所寫的。而楊哲在故鄉擁有3甲（約8802坪）芒果園並經營果乾副業，因此在當地頗具知名度，這才有「芒果王子」的封號。