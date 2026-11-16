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民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」車掃最終站在關渡宮前廣場舉辦，昨（15）日吸引大批支持者到場力挺，陸海空大集結，主辦單位喊出10萬人到場。對此，陸委會副主委梁文傑在社群發文驚呼，看到下巴掉下來，「老革命遇到新生代，佩服佩服」。選戰進入倒數，沈伯洋的車掃最終站，特別到了士林、北投掃街，高雄市長陳其邁也特別北上站台助陣。20公里的掃街路程，人潮絡繹不絕，特別是到了關渡宮前廣場時，氣氛嗨到最高點，不僅同時吸引超過15萬人看現場直播，河面上還有數十艘船到場參與。梁文傑表示，過去30年看過無數場的造勢活動，「本以為早就波瀾不驚，但今天關渡這場看到動容甚至掉下巴。老革命遇到新生代，佩服佩服」。文章一發出，吸引不少小水滴留言直言「今年沈伯洋的場子已經提升到嘉年華的等級了」、「這個規模早就已經超過當年的韓流」、「現在真的是創造歷史」。