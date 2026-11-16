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達拉斯獨行俠首節18投僅2中、三分球8投全失，被波士頓塞爾提克打出42：9攻勢，最終以94：131慘敗。33分差創下綠衫軍隊史首節最大領先，更並列NBA史上第二高。這不只是獨行俠手感冰冷，而是體能劣勢與弗拉格（Cooper Flagg）的進攻弱點同時遭到放大。比賽開打後，TD花園球場迅速成為獨行俠的夢魘。達拉斯開賽前9次投籃全部落空，直到首節時間剩下5分23秒時才終於命中全隊第一顆進球；塞爾提克則緊抓每一次防守籃板與失誤發動閃電轉換快攻，迅速拉出一波24：4的毀滅性開局，首節結束更將比分無情定格在42：9。高達33分的單節差距，不僅一舉刷新波士頓塞爾提克隊史首節最大領先紀錄，更並列NBA歷史首節結束時的第二大領先分差。歷史最高紀錄仍高懸於數據對比更顯殘酷，獨行俠首節18投僅2中（命中率低至11.1%）、三分球8投0中；塞爾提克單節投籃命中率則高達59%、狂飆7記三分球，其中後衛懷特（Derrick White）一人便以4投全中的百分百準星獨拿11分，單節得分直接碾壓達拉斯全隊總和。塞爾提克的防守核心，是限制獨行俠缺少厄文（Kyrie Irving）後最重要的持球點弗拉格。根據美媒引用的Synergy數據，弗拉格本季向右側突破平均每回合可得到1.600分，向左突破則降至0.944分，失誤率更高達22.2％，兩側進攻效率存在明顯落差。綠衫軍因此利用沃爾許（Jordan Walsh）、豪瑟（Sam Hauser）等側翼輪流施壓，封住弗拉格慣用的右側突破路線，迫使他改走左路。擋拆防守則選擇從掩護下方繞過，寧可讓三分球命中率不高的弗拉格在外線出手，也不讓他加速攻擊禁區。弗拉格全場15投僅5中、三分球5投1中，得到17分、4助攻並發生3次失誤。當他持球走向左側時，塞爾提克提前收縮協防，並封鎖順下隊友的接球路線，讓弗拉格多次只能把球傳回外圍，無法製造防守輪轉。賽程同樣放大獨行俠的問題。達拉斯前一天才在克里夫蘭出賽，弗拉格上場超過38分鐘，隨即移動至波士頓進行背靠背比賽；塞爾提克則獲得4天休息，兩隊開賽時的速度與對抗強度明顯不同。厄文因左膝管理缺陣後，獨行俠缺少另一名能突破防線及在半場自行創造投籃機會的後衛。塞爾提克可以把防守注意力集中在弗拉格身上，其餘球員又未能命中空檔外線，進攻很快陷入「第一選擇被封鎖、第二選擇無法懲罰」的惡性循環。獨行俠第二節曾打出12：2攻勢嘗試追分，但塞爾提克隨即回敬7：2，半場仍以67：37領先。塔圖姆（Jayson Tatum）第三節再獨得21分，包括節末連拿13分，徹底終結比賽懸念。