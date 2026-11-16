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2民調領先蔣萬安 沈伯洋：最後的勝負關鍵就是投票率！

信民協會委託民調專家戴立安與《鋒燦傳媒》今（16）日皆公布台北市長民調，結果顯示民進黨台北市長候選人沈伯洋都領先對手蔣萬安，沈伯洋受訪說，目前民調差異頗大，團隊都還是維持戒慎恐懼，強調這場選舉最後的勝負關鍵就是投票率，投票率要高，才會有得勝的機會。信民協會民調結果顯示，沈伯洋支持度48.6%領先蔣萬安33.8%，差距14.8個百分點；《鋒燦傳媒》沈伯洋44.7%領先蔣萬安43.0%，差距1.7個百分點。對此沈伯洋表示，今早公布的2份民調差異蠻大的，與民調方式、研究方法都有關係，無論如何民調真的高高低低，上週四、五大家民意的反應。沈伯洋指出，民調雖然能夠作為一定的科學證據，自己也很喜歡統計，但目前能夠得到的民調差異都頗大，在無法完全得知加權、樣本的樣貌下，團隊都還是維持戒慎恐懼；這場選舉最後的勝負關鍵就是投票率，投票率要高才會有得勝的機會。沈伯洋說，現在也快要封關，對自己而言還是勤走基層，這禮拜有很多事情都與基層有關，希望真的讓支持度化成選票。