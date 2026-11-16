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▲川習普19日深圳首度三巨頭會！（圖／翻攝自川普＠Truth Social）

亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在中國深圳登場。中國外交部 16 日正式宣布，中國國家主席習近平將在 19 日與美國總統川普、俄羅斯總統普丁在深圳舉行「中俄美元首會晤」，這是美中俄三國元首史上第一次三方會談。川普和習近平也預計在同一天舉行雙邊會談，這是兩人今年第三度正式會面。美國《紐約時報》分析，這場川習會仍面臨晶片管制、稀土、貿易休戰到期和台海局勢四大考驗。中國外交部 16 日發表簡短聲明：「11月19日，習近平主席將在深圳同俄羅斯總統普丁、美國總統川普舉行中俄美元首會晤。」不過，北京沒有透露會談細節，包括這場歷史性峰會要談哪些議題。此前，白宮和克里姆林宮都已經證實這場三方會面。根據規劃，川普 16 日先前往菲律賓馬尼拉，簽署美泰貿易協議等多項商業協議，再轉往深圳。他預計 18 日深夜抵達，19 日和習近平舉行雙邊會談，這也是川普重返白宮以來，兩人第四度會面。白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）表示，川普希望在三方會談中討論削減核武，也會提到伊朗戰爭，但預計不會談俄烏戰爭。美方官員也坦言對成果預期不高。外媒報導，美方預計這次不會達成協議，川普和普丁也不會另外舉行雙邊會談。不過，核武議題要談出結果並不容易。中國裁軍事務大使沈健先前就表態，「中國現階段不會參加核裁軍談判」，並強調美俄才有削減核武的「特殊、首要責任」。在烏克蘭議題上，美俄說法明顯不同調。克里姆林宮外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）12 日表示，普丁和川普將在 APEC 峰會期間繼續討論結束俄烏戰爭。外媒也指出，這場三方會談最早是普丁的主意，他 10 月 9 日和川普通電話時提議，希望藉此談判結束俄烏戰爭，而且沒有邀請烏克蘭總統澤倫斯基。北京的態度則相對冷淡。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）透露，當他提到烏克蘭可能成為三方會談的議題時，習近平表現出「不悅」。他也引述習近平的說法，三位元首可能會在深圳會面，但不會討論烏克蘭。對於這次和習近平、普丁會面，川普 8 日在佛州登機前受訪時說，他在深圳的其中一場會談「我想會是和普丁總統、習主席一起」，會談內容包括無核化，「我們正努力結束伊朗戰爭」。川普 10 月時也曾表示，願意和習近平、普丁進行三方的核武管制談判。外媒報導，他當時還表示，只要由主辦國中國設定議程，他就願意參加三方會談。至於川習雙邊會談，《紐約時報》點出四大考驗：：輝達前執行長黃仁勳過去積極主張對中國銷售 AI 晶片，但他 12 日辭職後，美國國會對中強硬派正推動 3 項法案，要進一步限制先進技術輸往中國。《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）認為，國會在期中選舉後影響力擴大，美方放寬管制的可能性已經降低。美國官員也表示，川普不打算在會談中向習近平提起黃樂（Alice Huang）的間諜疑雲。：中國主導全球稀土供應鏈，美方已投入超過 25 億美元扶植本土稀土企業。外媒報導，川普政府官員對中國限制稀土和稀土磁鐵出口仍然不滿，財長貝森特正主導延長貿易休戰的談判，川普預計會在深圳和習近平提起這個問題。：美中去年 10 月在南韓釜山達成的貿易休戰協議，將在 2027 年 1 月 10 日到期，雙方對關稅和採購承諾的執行仍有爭議。：《紐約時報》指出，隨著 2027 年逼近，外界持續關注習近平對台動向，但這個時間點不代表北京已經決定動武。專家也提醒，南海軍事誤判或大規模 AI 網攻，都可能讓美中脆弱的互信迅速瓦解。美聯社分析，川普所屬的共和黨在 11 月期中選舉中失去參眾兩院，這趟亞洲行讓他有機會把焦點從國內困境轉向外交成果。外界關注，川普能不能在深圳拿出具體成績，尤其是貿易休戰延長和核武管制，將是這趟出訪的成敗關鍵。