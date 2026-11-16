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▲東寶藝能發表訃聞，證實中田乃愛日前不幸離世。（圖／東寶藝能toho-ent.co.jp）

日本23歲女星中田乃愛主演的特攝影集《超人力霸王狄奧》熱播中，今年10月才接受日本媒體《體育日本》採訪，甚至還有一部新電影預計12月4日上映，沒想到今（16）日就傳出死訊，經紀公司東寶藝能分別在官網、中田乃愛的IG發出訃聞，證實她日前不幸辭世，確切離世日期與死因未公開，消息讓所有人震驚錯愕。東寶藝能今日以「關於本公司旗下演員中田乃愛的公告」為題發布聲明，沉痛表示：「日前，本公司旗下演員中田乃愛已經離世，謹此向各位報告，並由衷感謝大家生前對她的照顧。」公司也透露，依照家屬意願，守靈及告別式已由近親低調舉行完畢，最後向一路支持中田乃愛的粉絲及合作過的相關人士表達感謝。整份聲明沒有提及她生前是否患病，也未交代死亡原因，目前外界仍無從得知她突然離世的原因。中田乃愛2003年6月21日出生於日本石川縣，2016年年僅13歲的她參加第8屆「東寶灰姑娘」選秀，成功闖進決賽，之後進入演藝圈發展。2021年，她在電影《親愛的多桑》中飾演室剛的女兒，逐漸受到觀眾關注，陸續參與《PICU兒童加護病房》、《小鎮星熱點》等日劇演出，2024年更擔任《鈍色ショコラヴィレ ビエンナーレ》電影女主角，演藝經歷橫跨電視劇、電影及舞台劇。近年中田乃愛持續累積作品，今年更加入《超人力霸王狄奧》演出陣容，飾演主要角色和泉環那，影集自7月開播至今仍在播出。根據日本《體育日本》報導，她10月才接受該報採訪，當時仍有新作品持續曝光，參演的電影《彼女にあったら、よろしくと》也預計於12月4日在日本上映，如今電影尚未正式登上大銀幕，演員卻已離世，令人不勝唏噓。感謝各界一直以來對本公司的關照與支持，在此致上最誠摯的謝意。本公司旗下演員中田乃愛日前不幸辭世。對於各位生前給予她的關愛與照顧，我們深表感謝，並在此懷著沉痛的心情，鄭重向各位報告這個消息。另外，依照家屬的意願，守靈儀式及葬禮均已由近親家屬低調舉行完畢。對於一直以來支持她的粉絲，以及所有曾經照顧、幫助過她的相關人士，我們在此致上由衷的感謝。2026年11月16日東寶藝能股份有限公司