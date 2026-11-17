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小孟老師分析今（17）日十二星座運勢。牡羊座工作：決心務必要強感情：散發溫柔香味財運：選到噴出類股幸運色：極光藍貴人：雙子座小人：巨蟹座金牛座工作：積極開拓事業感情：相親遇到正緣財運：收藏物品增值幸運色：古銅黑貴人：巨蟹座小人：獅子座雙子座工作：解決客戶問題感情：強烈愛情桃花財運：開創財路成功幸運色：抹茶綠貴人：獅子座小人：處女座巨蟹座工作：時刻保持微笑感情：愛情甜度提升財運：業績輕鬆入袋幸運色：淺紫紅貴人：處女座小人：天秤座獅子座工作：注意保護自己感情：感情豐富甜美財運：進場時機快到幸運色：金色貴人：天秤座小人：天蠍座處女座工作：專業能力增強感情：充滿愛和關懷財運：銷售成績看漲幸運色：耀金白貴人：天蠍座小人：射手座天秤座工作：長官慧眼賞識感情：低頭尋求原諒財運：適合龍頭類股幸運色：天藍紫貴人：射手座小人：摩羯座天蠍座工作：適合表達心意感情：兩人關係緊張財運：賺錢能力暴增幸運色：火焰紅貴人：摩羯座小人：水瓶座射手座工作：重回積極狀態感情：瀕臨感情危機財運：東方帶來財氣幸運色：大地棕貴人：水瓶座小人：雙魚座魔羯座工作：保持心情開朗感情：接受尊重對方財運：研究ic設計類幸運色：暖柔沙貴人：雙魚座小人：牡羊座水瓶座工作：可以見招拆招感情：心心相印浪漫財運：餐飲業績效好幸運色：暖陽紅貴人：金牛座小人：雙子座雙魚座工作：需要把握機會感情：溫馨浪漫時光財運：投資選到黑馬幸運色：流金綠貴人：雙子座小人：巨蟹座