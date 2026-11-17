小孟老師分析今（17）日十二星座運勢。
牡羊座
工作：決心務必要強
感情：散發溫柔香味
財運：選到噴出類股
幸運色：極光藍
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
金牛座
工作：積極開拓事業
感情：相親遇到正緣
財運：收藏物品增值
幸運色：古銅黑
貴人：巨蟹座
小人：獅子座
雙子座
工作：解決客戶問題
感情：強烈愛情桃花
財運：開創財路成功
幸運色：抹茶綠
貴人：獅子座
小人：處女座
巨蟹座
工作：時刻保持微笑
感情：愛情甜度提升
財運：業績輕鬆入袋
幸運色：淺紫紅
貴人：處女座
小人：天秤座
獅子座
工作：注意保護自己
感情：感情豐富甜美
財運：進場時機快到
幸運色：金色
貴人：天秤座
小人：天蠍座
處女座
工作：專業能力增強
感情：充滿愛和關懷
財運：銷售成績看漲
幸運色：耀金白
貴人：天蠍座
小人：射手座
天秤座
工作：長官慧眼賞識
感情：低頭尋求原諒
財運：適合龍頭類股
幸運色：天藍紫
貴人：射手座
小人：摩羯座
天蠍座
工作：適合表達心意
感情：兩人關係緊張
財運：賺錢能力暴增
幸運色：火焰紅
貴人：摩羯座
小人：水瓶座
射手座
工作：重回積極狀態
感情：瀕臨感情危機
財運：東方帶來財氣
幸運色：大地棕
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
魔羯座
工作：保持心情開朗
感情：接受尊重對方
財運：研究ic設計類
幸運色：暖柔沙
貴人：雙魚座
小人：牡羊座
水瓶座
工作：可以見招拆招
感情：心心相印浪漫
財運：餐飲業績效好
幸運色：暖陽紅
貴人：金牛座
小人：雙子座
雙魚座
工作：需要把握機會
感情：溫馨浪漫時光
財運：投資選到黑馬
幸運色：流金綠
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：決心務必要強
感情：散發溫柔香味
財運：選到噴出類股
幸運色：極光藍
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
金牛座
工作：積極開拓事業
感情：相親遇到正緣
財運：收藏物品增值
幸運色：古銅黑
貴人：巨蟹座
小人：獅子座
雙子座
工作：解決客戶問題
感情：強烈愛情桃花
財運：開創財路成功
幸運色：抹茶綠
貴人：獅子座
小人：處女座
巨蟹座
工作：時刻保持微笑
感情：愛情甜度提升
財運：業績輕鬆入袋
幸運色：淺紫紅
貴人：處女座
小人：天秤座
獅子座
工作：注意保護自己
感情：感情豐富甜美
財運：進場時機快到
幸運色：金色
貴人：天秤座
小人：天蠍座
處女座
工作：專業能力增強
感情：充滿愛和關懷
財運：銷售成績看漲
幸運色：耀金白
貴人：天蠍座
小人：射手座
天秤座
工作：長官慧眼賞識
感情：低頭尋求原諒
財運：適合龍頭類股
幸運色：天藍紫
貴人：射手座
小人：摩羯座
天蠍座
工作：適合表達心意
感情：兩人關係緊張
財運：賺錢能力暴增
幸運色：火焰紅
貴人：摩羯座
小人：水瓶座
射手座
工作：重回積極狀態
感情：瀕臨感情危機
財運：東方帶來財氣
幸運色：大地棕
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
魔羯座
工作：保持心情開朗
感情：接受尊重對方
財運：研究ic設計類
幸運色：暖柔沙
貴人：雙魚座
小人：牡羊座
水瓶座
工作：可以見招拆招
感情：心心相印浪漫
財運：餐飲業績效好
幸運色：暖陽紅
貴人：金牛座
小人：雙子座
雙魚座
工作：需要把握機會
感情：溫馨浪漫時光
財運：投資選到黑馬
幸運色：流金綠
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。