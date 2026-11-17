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洛杉磯道奇在休賽期正面臨牛棚重組的嚴峻考驗！隨著資深後援右投菲利普斯（Evan Phillips）以3年3500萬美元轉戰亞特蘭大勇士，加上主力左投維西亞（Alex Vesia）在自由市場遭到全聯盟近半數球隊瘋搶、離隊危機升高，原本傳出也有意網羅自由球員側投左投希爾（Tim Hill）的道奇，如今卻遭紐約洋基搶先一步留人。在錯過希爾之後，道奇管理層迅速調整目標，最新牛棚補強人選正式曝光，鎖定本季在亞利桑那響尾蛇繳出防禦率2.42亮眼成績的32歲前洋基右投洛艾西加（Jonathan Loaisiga），準備與費城人、大都會、藍鳥及洋基展開5隊搶人大戰。根據MLB官網及多家美媒報導，洋基於美國時間15日正式宣布以1年225萬美元（含2028年250萬美元球團選擇權）與36歲側投左投希爾達成續約協議。希爾本季出賽67場繳出5勝2敗、2救援、10中繼，防禦率4.60，雖然整體防禦率偏高且被轟出12發全壘打寫下生涯最差紀錄，但他的滾地球率高達68.9%位居全大聯盟後援投手之冠，壘上有人時的失分率更僅有5.7%，是極具價值的危機拆彈手。原本美媒才剛披露道奇有意延攬希爾作為維西亞離隊的備案，不料洋基火速出手搶下先機；有趣的是，不少洋基球迷對此簽約並不買帳，紛紛在社群上痛批管理層毫無作為、嫌棄希爾對右打者壓制力過差。左投補強受挫後，道奇隨即把目光轉向右投戰力。根據道奇專門媒體《DodgersBeat》引述ESPN資深記者傑西羅傑斯（Jesse Rogers）的消息指出，道奇已將本季效力響尾蛇的32歲右投洛艾西加列為核心補強目標，期望由他頂替菲利普斯離隊後的牛棚空缺。洛艾西加過去在洋基效力的最後3個賽季飽受傷病困擾，合計僅投了51.1局，但2026年轉戰響尾蛇後健康出賽並徹底找回昔日身手，全季登板67場、主投67局拿下7勝3敗、2救援、10中繼，防禦率低至2.42，每局被上壘率（WHIP）僅1.03。儘管三振率不算特別突出，但他拿手的伸卡球與變速球製造了高達56.4%的滾地球率（在單季投滿60局的投手中高居聯盟第8），且整季僅被敲出3發全壘打，極佳的限制長打與製造滾地球能力正是道奇球團最看重的特質。不過道奇想順利搶下洛艾西加也絕非易事，目前除了道奇之外，包括費城費城人、紐約大都會、多倫多藍鳥以及他的老東家紐約洋基都已加入戰局，這場牽動多支爭冠勁旅的牛棚軍備競賽才正要白熱化。