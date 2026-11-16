我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣菸酒公司副總經理廖志堅辭世，享年60歲，消息令人惋惜。過往曾任台北縣政府新聞室主任、新竹市文化局長，不僅是貢寮海洋音樂祭的重要推手，替台灣獨立音樂發展留下深刻影響，也是前縣長蘇貞昌倚重的幕僚。對此，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（16）日表示，「我們跟他真的就像家人一樣，會很想念他，然後也會記得這種不忘初衷的精神，敢想像、敢拚、敢衝的精神。」蘇巧慧回憶起廖志堅說，大家都稱他「堅叔」，堅叔是當年的新聞局長，也是後來民進黨非常非常重要的文宣幕僚、文宣推手，也有文宣魔術師之稱。其實，當時整個台北縣的建設裡面，「堅叔一手催生了貢寮海洋音樂祭，連漁人碼頭這麼大的建設，也都是他創造出來的。」蘇巧慧強調，跟廖志堅就像家人一樣，他留下很多「教我們如何思考，教我們創意、不服輸，而且可以天馬行空的想像，化不可能為可能」，有非常多很好的例子。他在60歲的時候離開了，我們會很想念他，也會記得這種不忘初衷的精神，敢想像、敢拚、敢衝的精神。現在就是把時間留給他的家人、他的太太，希望堅叔在天上可以眷顧著大家、台灣的民主和自由，一起努力。