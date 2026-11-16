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藝人荳荳（何紫妍）今（16）日公開跟小7歲黃宏軒戀情，超甜蜜模樣讓許多粉絲送上祝福，回顧她過去的感情經歷，2021年中，她跟前男友何孟遠交往時，被閨密采子介入感情，使得她一次被友情、愛情雙重背叛，身心遭到打擊的她更從45公斤，暴瘦到38公斤，憔悴到連化妝都蓋不住。荳荳跟采子是在工作時認識，兩人後來變成好朋友，她還曾當著男友何孟遠的面前誇獎采子，也有開車送采子回家的經歷，因此，當身邊有人告訴自己「采子跟何孟遠走得有點近」的時候，荳荳是完全不相信的，因為得知采子跟何孟遠一起拍節目時，她還去拜託女方「幫忙多照顧何孟遠。」說到被戴綠帽，其實荳荳並不是完全沒有發現，一次她跟何孟遠聊天時，采子竟然直接打電話給男方，而不是聯絡自己，讓她瞬間覺得狀況不對，因此直接搶過電話來說「有事嗎？！」采子則尷尬回應，只是想約唱歌。當下荳荳並沒有馬上攤牌，直接自己親眼看到采子跟何孟遠的私人對話，種種不堪入目的話語讓她非常震驚，也才因此確定了自己真的被最親近的人給戴了綠帽。這場風波對荳荳造成的傷害尤其之大，身心受創的她，原本大概45、46公斤一路暴瘦到剩不到38公斤，整個人變得氣色超差，非常憔悴，就連擦保養品、化妝品都擋不住的程度。如今她在黃宏軒愛的滋養下走出傷痛，也獲得了只屬於自己的幸福，讓許多網友看得相當感動。