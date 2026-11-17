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隨著拉脫維亞長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因健康因素無限期缺陣並暫離籃壇，急需補強前場戰力的金州勇士正積極在交易市場上尋找替代人選。根據NBA資深記者西格爾（Brett Siegel）在最新一集《Clutch Scoops》節目中透露，夏洛特黃蜂隊的27歲全能長人里德（Naz Reid）已高居勇士交易雷達的榜首，被視為等到柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）傷癒歸隊後，最能無縫融入灣區體系的理想前場拼圖。曾榮膺NBA年度最佳第六人的里德在今年休賽期從明尼蘇達灰狼被交易至黃蜂，本季開局12場比賽依舊維持高檔身手，場均繳出17.3分、8.5籃板與2.2助攻的亮眼數據。然而，里德在夏洛特的開局並不平順，近期不僅與黃蜂總教練查爾斯李（Charles Lee）在公開場合爆發口角衝突，更頻繁捲入交易傳聞。西格爾指出，里德兼具拉開空間的外線投射能力與機動性，正是勇士在波爾辛吉斯缺陣期間最迫切需要的禁區特質。西格爾在節目中表示：「夏洛特黃蜂的納茲里德，是勇士用來頂替波爾辛吉斯的理想人選，目前包括勇士、波特蘭拓荒者、洛杉磯湖人以及多支球隊都對他展現濃厚興趣。」不過在薪資操作層面上，里德目前正處於5年總值1.25億美元合約的執行期，若勇士無法直接將波爾辛吉斯的合約納入交易包裹，球團可能必須動用到德雷蒙德格林（Draymond Green）或其他中產薪資球員來配平薪資；反之，若重建中的黃蜂願意接手波爾辛吉斯的合約，勇士能開出的籌碼將比其他競爭者更具吸引力。除了里德之外，西格爾也點名奧蘭多魔術隊中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）是勇士密切觀察數月的另一大目標。卡特本季正值3年5900萬美元合約的第一年（年薪約1800萬美元），出賽12場場均貢獻13.5分、9.3籃板、投籃命中率高達60.4%；雖然外線拉開空間的能力不及里德，但出色的防守上限與高性價比合約，加上魔術有意清出薪資空間以續留年輕核心，讓卡特同樣成為極具操作空間的人選。此外，知名球評西蒙斯（Bill Simmons）也點出克拉克斯頓（Nicolas Claxton）、杰倫史密斯（Jalen Smith）、馬爾卡寧（Lauri Markkanen）、特納（Myles Turner）以及羅賓森（Mitchell Robinson）等內線名字。至於芝加哥公牛後衛鮑威爾（Norman Powell），西格爾則澄清勇士並無意願網羅，球團目前的補強策略非常明確，專注於引進優質大個子，在柯瑞時代的最後篇章全力衝擊總冠軍。