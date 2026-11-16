跟財神爺擦身而過！今（16）日威力彩第 115000092 期開獎，頭獎2億，台彩公司晚間 22 時公布派彩結果，本期頭獎未開出，但卻開出 1 注貳獎，得主誕生於台中市。貳獎獎金為1652萬，但與頭獎 2 億相差十多倍，這位貳獎得主絕對稱得上是「悲情幸運兒」。
只差一號錯過威力彩 2 億頭獎！幸運兒今晚誕生在台中市
今晚開獎的威力彩頭獎累積 2 億元，台彩晚間 22 時公布中獎結果。今晚威力彩頭獎摃龜，貳獎則有 1 注中獎。這名幸運兒第一區 6 個號碼全中，只差在第二區沒中，拿到貳獎獎金 16,528,445 元。中獎彩券行如下：
台中市北屯區松茂里遼寧路一段616號－富力旺彩券行
根據威力彩遊戲規則，第一區 38 個號碼選 6 個，第二區 8 個號碼中選 1 個，需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎。因此最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，將第二區 8 個號碼全部都買下，一組金額為新台幣 800 元。
若本次這位幸運兒當時有採取「第二區包牌」策略，就能帶走 2 億天價頭獎財富。雖抱回 1652 萬多元獎金，但與頭獎僅差了一個號碼，落差之大也讓人直呼可惜。
🟡11月16日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區02、03、07、08、14、28，第二區02。
今彩539：11、21、22、35、37。
39樂合彩：11、21、22、35、37。
3星彩：955。
4星彩：9529。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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今晚開獎的威力彩頭獎累積 2 億元，台彩晚間 22 時公布中獎結果。今晚威力彩頭獎摃龜，貳獎則有 1 注中獎。這名幸運兒第一區 6 個號碼全中，只差在第二區沒中，拿到貳獎獎金 16,528,445 元。中獎彩券行如下：
台中市北屯區松茂里遼寧路一段616號－富力旺彩券行
若本次這位幸運兒當時有採取「第二區包牌」策略，就能帶走 2 億天價頭獎財富。雖抱回 1652 萬多元獎金，但與頭獎僅差了一個號碼，落差之大也讓人直呼可惜。
🟡11月16日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區02、03、07、08、14、28，第二區02。
今彩539：11、21、22、35、37。
39樂合彩：11、21、22、35、37。
3星彩：955。
4星彩：9529。
※派彩結果以台彩官網資料為主。