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宋慧喬首次搭檔孔劉演出新劇《夢響年代》，日前兩人一起登上劉在錫的YouTube節目《藉口Go》，期間孔劉聊到參加Netflix活動時，跟李炳憲處得很好，讓現場氣氛瞬間超微妙，因為宋慧喬20年前的男朋友正好就是李炳憲，超爆笑畫面瞬間變成社死現場。孔劉在節目中分享自己參加Netflix十週年活動的經歷，自己當年主動走到李政宰與李炳憲身邊聊天，因為隨著年紀增長，自己也想得到來自前輩的認可，但因為跟前輩的互動太過自然，讓他開始想說：「我該不會年紀大了。」但因為李炳憲正好是宋慧喬的前男友，孔劉說著開始發現氣氛有點尷尬，因此轉過頭對宋慧喬說了一句「妳做得很好。」使她只好尷尬地說：「謝謝你」，不過劉在錫也沒有要放過宋慧喬的意思，笑著問宋慧喬：「妳鼻酸了嗎？」面對突如其來的前男友話題，宋慧喬遮著嘴大笑「沒有鼻酸啦！」接著開始說自己雖然跟孔劉年紀差不多，但因為比較早出道，所以是前輩，不過孔劉總是在拍攝片場對自己開玩笑，使得她忍不住吐槽：「你很會激怒我！」除了和孔劉互虧，宋慧喬聊到自己的個性，她自認平時相當在意別人的眼光，為了照顧他人感受，總是把內心話堆在心裡；不過若是有喝點小酒，就會勇敢說出真心話，雖然隔天睡醒總會後悔到不行就是了。