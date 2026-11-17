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萬波聯手得利塗料！「棲心綠奶茶」抹茶尬宣橋奶綠

▲萬波「棲心綠奶茶」大杯65元。（圖／萬波島嶼紅茶wanpotea.com）

萬波新品手搖飲料優惠：

現折10元！

超萌「多多狗杯套」開搶！

▲購買萬波新品送限量「多多狗杯套」。（圖／萬波島嶼紅茶wanpotea.com）

五桐號：哈密瓜新品！11/19開賣「第二杯75折」

▲五桐號新品，左起：「哈密瓜蕎麥拿鐵」、「哈密瓜烏龍凍飲」。（圖／五桐號wootea.com）

五桐號新品手搖飲料優惠

第二杯75折！

▲五桐號哈密瓜新品秋冬開喝。（圖／五桐號wootea.com）

天氣轉涼，手搖飲料大戰才要開打！萬波島嶼紅茶表示，首度跨界聯名國際塗料品牌「得利塗料（Dulux）」，將2027年度空間趨勢色彩化作抹茶新品「棲心綠奶茶」，並祭出「現折10元」優惠還要送限量超萌「多多狗杯套」。而五桐號則推出哈密瓜系列新品，11月19日開賣「第二杯75折」一次整理。萬波島嶼紅茶本次帶來超強跨界企劃，攜手得利塗料將2027年度空間趨勢色「棲心綠」轉化為療癒系手搖飲。全新上市的「棲心綠奶茶」以萬波人氣招牌「宣橋奶綠」為基底，巧妙融入微苦甘醇的抹茶元素。入口先是綠茶的清雅輕盈，接著帶出濃郁滑順的乳香，最後由抹茶的微苦與甘醇收尾，風味清新且層次豐富，非常適合喜歡奶茶卻不愛過於甜膩的手搖控。◾️（特價55元），全台限量10萬張。◾️11月20日起，凡至實體門市購買兩杯「棲心綠奶茶」，即可免費獲贈造型超萌的「多多狗杯套」，每間門市極限量配發13個，送完為止。誰說哈密瓜只能夏天吃？五桐號看準秋冬日夜溫差大、網紋哈密瓜更能累積濃郁糖分的特性，將於11月19日正式推出兩款季節限定的哈密瓜新品，為秋冬注入一抹甜蜜清新。◾️：以台灣清香烏龍茶搭配鮮甜飽滿的網紋哈密瓜果肉，並加入手作綠茶凍，茶韻清冽回甘且咀嚼感十足，是清爽系果茶首選。◾️：為無咖啡因飲品，選用帶有溫潤焙烤穀物香的蕎麥，結合鮮乳與哈密瓜果肉，果香、穀香與濃醇奶香相互襯托，呈現細膩豐富的味覺層次。◾️