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洛杉磯道奇投身自由市場的29歲塞揚王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），無疑是今冬MLB自由市場最炙手可熱的頭號大魚。儘管外界普遍預期他將輕鬆打破道奇日籍強投山本由伸保持的3.25億美元投手史上最高合約紀錄，但針對他最終的合約價碼究竟能喊到多高，美國體育媒體圈卻爆出嚴重分歧，就在《The Athletic》名記者指出史庫柏身價可能上看5億美元（約新台幣162億元），對此權威老牌媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）認為此價碼「簡直荒謬至極」，認為投手出賽的頻率和野手不能比，願意給他這麼多錢的球隊未來肯定會後悔。曾任辛辛那提紅人隊總經理的《The Athletic》資深專欄作家鮑登（Jim Bowden）近日在報導中透露，所有正與史庫柏陣營接洽的球團心裡都非常清楚，視合約年限而定，這份最終報價將落在3.5億美元至5億美元之間，且無論是平均年薪還是合約總值，都勢必刷新大聯盟先發投手的歷史新高。受惠於近年大聯盟頂薪行情水漲船高，加上史庫柏過去兩年連續奪得塞揚獎的宰制級實績，市場對他開出破紀錄天價的呼聲不斷。然而，《運動畫刊》在美國時間15日撰文痛批，直言：「光是5億美元這個數字被拿出來討論，本身就非常荒謬！」報導將史庫柏與近年簽下超級大約的頂級野手做出對比，包括道奇二刀流巨星大谷翔平的7億美元、紐約大都會強打索托（Juan Soto）的7.65億美元，以及多倫多藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的5億美元，指出投打球員在出賽頻率上有落差，所以合約上限也存在差異。《運動畫刊》在文中強調：「史庫柏每5天才會站上投手丘一次；反觀同樣拿過5億美元合約的小葛雷諾，幾乎每天都排在先發打線裡。」以例行賽162場計算，頂級野手幾乎能天天為球隊貢獻火力，但先發投手即便整季保持健康、維持「投1休4」滿編輪值，整年最多也僅能先發約35場。除了出賽數的結構性差異，傷病隱憂更是《運動畫刊》反對砸下5億美元重金的關鍵理由。報導提醒各隊高層，千萬別忘了史庫柏在2026年賽季期間才剛動過手肘手術（清除手肘游離體），雖然他隨後展現驚人韌性強勢復出，但投手終究是高風險資產，隨時可能因為「僅僅一顆球」就面臨韌帶撕裂、被迫接受湯米約翰（Tommy John）手術並報銷整季的風險。報導最後更直言不諱地警告：「如果有哪支球團真的開給一位先發投手5億美元合約，從長遠來看，他們絕對會為此感到後悔。」