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美股週一（16日）早盤開低，費城半導體指數下跌400點開出，受到台股今日白天重挫衝擊，美股台積電ADR跟跌4%。市場關注本周輝達財報，這是輝達共同創辦人黃仁勳辭去執行長職務後，首次沒有黃仁勳的財報會議。美股主要指數週一早盤，道瓊工業指數跌135點，跌幅0.26%；那斯達克指數跌292點，跌幅1.16%；標普500指數跌55點，跌幅0.73%；費城半導體指數重挫400點，跌幅3.9%。個股方面，台積電ADR下跌約4%開出，備受關注的輝達股價意外僅小跌1%。科技股跌幅仍深，AMD下跌2%，博通、英特爾、安謀跌幅都超過4%以上。根據路透報導，輝達極具影響力的執行長黃仁勳突然離職，讓外界在這家晶片巨頭即將公布季度財報前夕，將關注焦點從對其毛利率收窄及現金運用的擔憂，轉向更為關鍵的問題，該公司在人工智慧（AI）生態系中的影響力是否能夠延續。在被揭露涉及多段婚外情，其中包括一名疑似中國間諜之後，黃仁勳於上週四辭去職務。此舉使這家晶片製造商陷入危機，也為他一手注資扶植的 AI 產業投下震撼彈。輝達財務長克雷斯（Colette Kress）目前擔任臨時執行長；公司董事會表示，正在遴選獵頭公司以尋找正式執行長人選。輝達預定於週二美股盤後公布第三季財報。在這場領導層危機爆發前，投資人原本高度關注輝達市值的急劇下跌，並質疑以債務支撐的 AI 資本支出能否延續至 2027 年，以及該公司的高毛利率是否具備可持續性。如今，市場寄望柯蕾絲能平息外界疑慮，說明在缺乏這位「搖滾巨星級」執行長的情況下，輝達是否仍能維持在尖端晶片領域的主導地位，同時持續以資金與擔保支持雲端服務商、供應商及研究實驗室。華爾街分析師也勢必會追問她，黃仁勳是否有重掌兵符的可能性。晨星研究服務公司（Morningstar Research Services）科技股分析師柯萊洛（Brian Colello）表示：「財報本身的表現應該會維持一貫水準，但我們能否從中獲得關於其餘業務與管理層變動的定心丸，或許才是最重要的一環。」他補充說：「我們希望能搶先了解輝達在過渡期間的規劃，以及他們在客戶端、合作夥伴關係、財務與政府層面所觀察到的動向，這當中存在許多疑問。我不確定我們是否能得到太多具體答案，但至少希望聽到公司針對這些面向的正式表態。」這家市值高達 4 兆美元、直到不久前仍是全球最有價值的企業，一直以來都大幅超越分析師預期。在截至 7 月的第二季中，輝達營收較去年同期翻倍成長，毛利率高達 75%，並透過股票回購與發放股息向股東回饋了 260 億美元。該公司當時並預估，第三季營收將達 1,080 億美元（上下浮動 2%），明年營收將成長 70%，不過受記憶體成本上揚影響，毛利率將略有下滑。