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王妃拋聘百位女優當觀光大使、設博弈專區四大政見

號次緊鄰黑馬對手！詹江村喊告急求連任

距離投票日越來越近，各選區的選舉公報出爐，其中備受大家關注的桃園市桃園區市議員選戰，力抗國民黨立委萬美玲兒子佀廣洋的JFK女模「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」特別在公報上，放上一張超大張的古裝性感照引發討論。在地議員詹江村今（16）日大喊，「我親愛的村民，千萬守住啊！」有別於傳統列出政見做法，王妃不僅在政見欄放上爆乳古裝照，經歷欄還寫上「網路女菩薩番號不及備載」，成功吸引目光。此外，她也認真寫了政見強調，第一，會爭取育兒津貼加碼補助，比照六都最高標準；第二，爭取由桃園聘請百位女優擔任觀光大使，周周陪粉絲逛夜市；第三，爭取修法開放本島博弈，在航空城設立博弈專區與觀光飯店；第四，主張打造寵物友善之都、加重虐待動物處罰。王妃來勢洶洶，同選區的詹江村直接喊告急，他表示，選舉公報出現黑馬，「親愛的村民，千萬守住啊！」、「請各位不要忽略11號村長我的存在」，他的號次就在12號王妃旁邊，這次選舉需要村民的幫助才能連任。文章一出，前台北市議員童仲彥也在底下留言喊話，「男人一定穩住！女人不重要，要挺大哥，才是真男人」、「問政專業靠村長，車頭燈停回JFK」、「直視車頭燈對視力不好」，讓詹江村忍不住回覆，一定要守住啊！