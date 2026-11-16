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▲ 蔡秉璁與黃守達走訪岡山中山夜市拜票時，沿途受到不少攤商與民眾熱情歡。林迎。一路上，展現出從學生時期延續至今的深厚交情。（圖／大岡山市議員候選人蔡秉璁提供）

搶攻大岡山關鍵第三席，新人蔡秉璁陸戰火力全開！今（16）日一早邀請連任五屆、網路高聲量的「海巡大王」高雄市議員郭建盟，自橋頭出發車隊掃街；晚間再由同為太陽花世代的台中青年議員黃守達南下助陣，走入岡山夜市發放飄帶。從早到晚由跨世代、跨縣市的前輩們助陣，為蔡秉璁爭取民進黨議會過半注入最強強心針。蔡秉璁表示，郭建盟身為在地五連霸的資深議員，不僅選民服務周到，在社群軟體上也非常積極「海巡」市民意見，並即刻反映給市府，先前連市長陳其邁都笑稱招架不住；黃守達則是自己在台大念書時就認識的學長，是從學生時期就彼此激勵，並一起參與學運的太陽花世代夥伴，這幾年更在台中問政表現亮眼，兩人都是自己亟欲取經學習的前輩。郭建盟打趣說，自己在高雄市議會問政20年，平時自己在網路上當「海巡大王」替市政把關，今天特別來到大岡山陪秉璁「陸地巡航」。他也大力稱讚蔡秉璁過去在中央與地方歷練完整，既有幕僚的細膩思維，也有第一線服務的熱情。這次希望把20年的議會經驗傳承給最優秀的新人秉璁，並呼籲大岡山鄉親集中選票，讓蔡秉璁順利進入議會。黃守達表示，他與秉璁是相識多年的戰友，早年在台大同窗時，便對秉璁充滿正義感、勇於為社會不公發聲的特質印象深刻；2014年太陽花學運期間，兩人更曾並肩走上街頭捍衛民主。因此，後來得知秉璁毅然決定從電機系轉系到社會系時，雖然感到意外，卻也完全理解。這次看到他決心出來參選，也非常支持他的選擇。黃守達進一步強調，近年在中央與地方的協力下，北高雄發展迅速，大岡山地區正值橋頭科學園區與白埔產業園區帶動產業轉型的關鍵期。他認為，秉璁過去在經濟部與台電的歷練，使他深諳產業需求，高雄正需要這樣具備專業背景與年輕視野的人才，進入體制內為地方發聲。兩人走訪岡山中山夜市拜票時，沿途受到不少攤商與民眾熱情歡迎。一路上兩人不僅默契十足地向鄉親問好，更大方互相餵食在地小吃，展現出從學生時期延續至今的深厚交情。面對兩位重量級前輩與戰友的相繼力挺，蔡秉璁表達由衷感謝。他表示，今天一早從橋頭出發，晚間再到岡山夜市徒步拜票，象徵著資深經驗的傳承，與青年世代的並肩作戰。蔡秉璁強調，自己是大岡山最年輕的一席，更是高雄市議會拚過半的「關鍵第三席」。在選戰最後關頭，他會持續一步一腳印、全力衝刺，懇請鄉親在11月28日投票日堅定支持8號蔡秉璁，讓最年輕、具衝勁的新戰力進入議會，為大岡山的未來全力打拚。