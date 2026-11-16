我是廣告 請繼續往下閱讀

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽上週四到週日在東京巨蛋開打，最終由日本武士隊在冠軍賽以5比1擊敗韓國隊。不過，在賽事期間，於社群平台上一段瘋傳的成人影片引發了軒然大波，一名假啤酒妹在東京巨蛋內佯裝倒酒，而在其他片段中，女子與剛服務過的男子走出巨蛋建築物外發生關係，事件在社群平台發酵，拍攝時間目前不得而知。東京巨蛋公司公開回應，表示考慮採取嚴厲措施。根據日媒週刊女性報導，這一段在社群媒體上瘋傳的成人影片引發了軒然大波。影片中，一名身穿黃色帽子與T恤、別著「まな」名牌、裝扮成啤酒女孩（Beer Girl）的女子，正在東京巨蛋內服務客人。但仔細一看，她背著的「酒桶背包」道具，實際上並未倒出任何液體，顯而易見該女子並非真正的酒促小姐。隨後，影片劇情演變為同一名女子穿著啤酒女孩的制服走出疑似巨蛋的建築物，並與剛才服務過的男顧客發生性關係。儘管在東京巨蛋內部拍攝的片段並無18禁畫面，但因屬於未經許可的擅自拍攝，在社群平台X上引來排山倒海的批評，許多民眾呼籲，「只要巨蛋官方提出告訴，警方就會介入調查了吧。」此外，由於該影片是在未獲得「AV人權倫理機構」認證的網站上販售，亦有民眾指出，「這對（成人）業界來說也是很大的困擾！」針對此事，日媒向東京巨蛋方面求證，株式會社東京巨蛋官方回應，「本公司也已確認到部分社群媒體上流傳的相關影片，經與負責雇用及管理酒促人員的外包廠商確認後，已證實影片中的人物並非本球場的工作人員。為了讓所有進場觀眾都能安全、舒適地享受賽事，東京巨蛋一向呼籲大家遵守『入場須知』。」東京巨蛋官方強調，場館內嚴禁以營利、商業為目的，或會對周遭造成困擾的拍攝與直播行為，目前已再次加強宣導與呼籲。至於針對該影片的後續處置，官方表示：「目前本公司正與外包廠商進行協商，研擬採取嚴正的應對措施，但關於具體細節無法說明。」日媒指出，販售該爭議影片的平台myfans，以「與心儀偶像（推し）互動的粉絲俱樂部」作為宣傳標語，標榜創作者能在此向粉絲發布幕後花絮、社群未公開照片及泳裝寫真等內容。雖然該平台也有非18禁的內容，但排行榜前幾名幾乎全被同人成人影片佔據；加上社群媒體的推波助瀾，這部在東京巨蛋拍攝的影片截至16日為止，已攀升至該平台排行榜前兩名，已有超過37萬人觀看。日媒提到，未經許可擅自拍攝令人髮指，對於認真工作的啤酒銷售員們是一大困擾，盼拍攝者與販售網站能受到嚴厲的處分。