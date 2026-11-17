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沒柯瑞的勇士慘敗38分後再戰鵜鶘 光頭菜鳥盼擺脫低潮

76人雙星領軍踢館籃網 恩比德缺陣仍握有絕對優勢

11月17日完整賽程表

對戰組合（客隊 @ 主隊） 開賽時間（CST） 奧蘭多魔術 @ 波士頓塞爾提克 08:00 AM 芝加哥公牛 @ 克里夫蘭騎士 08:00 AM 曼菲斯灰熊 @ 華盛頓巫師 08:00 AM 費城76人 @ 布魯克林籃網 08:30 AM 休士頓火箭 @ 邁阿密熱火 08:30 AM 波特蘭拓荒者 @ 明尼蘇達灰狼 09:00 AM 金州勇士 @ 紐奧良鵜鶘 09:00 AM 鳳凰城太陽 @ 丹佛金塊 10:00 AM

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今（17）日NBA將迎來8場例行賽，其中東西區兩大焦點戰役備受矚目。西區方面，在當家一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣後首戰便以38分之差慘敗馬刺的金州勇士，將於上午9點作客紐奧良挑戰鵜鶘，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與剛剃光頭的菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）能否扛起進攻重任備受關注。東區方面，高居第二的費城76人則將於上午8點30分踢館布魯克林籃網，力拚延續近期10戰8勝的火燙氣勢。勇士在柯瑞高掛免戰牌後戰力大受打擊，加上多名主力掛傷號，前役作客聖安東尼奧竟遭馬刺血洗38分。該役被迫扛起頭號進攻箭頭的超級新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場13投僅1中攻下生涯新低的3分，賽後不僅坦言心態受挫，隔天更直接衝去理髮店將招牌髮型剃成光頭。明日上午9點勇士將繼續客場之旅對陣近況低迷的鵜鶘。雖然鵜鶘本季整體戰力不算頂尖，但對殘陣勇士而言仍然是一場硬仗。總教練柯爾（Steve Kerr）能否激發板凳潛能，以及波傑姆斯基、梅爾頓（De'Anthony Melton）與倫德伯格能否在進攻端做出強勢回應，將是勇士能否止血的關鍵。東區焦點戰則於上午8點30分在布魯克林登場，由戰績11勝3敗高居東區第二的76人，客場挑戰3勝9敗排在東區第13的籃網。儘管76人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）因腳傷持續缺陣，且禁區傷兵滿營，但球隊近期在後場核心馬克西（Tyrese Maxey）與前鋒布朗（Jaylen Brown）聯手帶領下，近10戰豪取8勝2敗，團隊場均快攻得分以17.2分高居東區第三。反觀籃網近期近10戰僅拿3勝7敗，場均失分高達116.4分，面對進攻效率與失誤控制都處於頂尖水準的76人，籃網即便有場均能攻下19.9分的蘭德爾（Julius Randle）與近期狀態回溫的小波特（Michael Porter Jr.）坐鎮，要在主場守住76人的強攻仍是很大的考驗。