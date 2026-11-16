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網紅「Toyz」劉偉健因賣大麻菸彈遭判刑4年2個月，日前假釋出獄後，再度重啟YouTube直播分享獄中生活，透露當時前民眾黨主席柯文哲就在他的隔壁當鄰居，不只讓他覺得有人陪，也想要請柯抽菸。只是當柯要外出時，其他人就得蹲著面壁。今（16）日柯文哲赴台灣高等法院開庭時，被問到此事表示，「也許我是朝廷欽差要犯....」話還沒講完，就紅了眼眶哽咽，與太太陳佩琪擁抱痛哭。談及關在北所的過往，柯文哲晚間透過社群發文回應，他說，本來想要幽默回應「雖然不想被羈押，但能讓人有被陪伴的感覺，也是不錯。另外謝謝，我不抽菸」。但正要回答時，佩琪突然情緒激動拉他的手，又想到被羈押時，父親病重，死後兩天律師來會見時才告知這個消息。當時自己也不知道還要羈押多久，一時間突然講不出話。柯文哲表示，被羈押的時候，只有室友可以講話，有時候室友交保了，在安排新室友來到之前，幾天都沒有人講話。「入獄當天晚上，對面牢房的年輕人看到我，大喊『阿北加油』，結果第二天該區牢舍全部清空，再加一道鐵門隔絕整區。我就這樣過了一年。」最後，他特別感謝獄中，還有在圍牆外所有幫他加油的人，謝謝大家。「我絕不投降、絕不屈服」。