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▲羅伯派汀森確定接任第七代詹姆斯龐德，官方同步釋出首張宣傳照。（圖／Amazon MGM）

全球007迷矚目的第七代、新任詹姆斯龐德人選出爐，由40歲英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）出線，亞馬遜米高梅影業今（16）日稍早證實此重磅消息，派汀森表示：「能被委以重任飾演007是我一生的榮幸！」據美媒《綜藝報》報導，曾經主演《蝙蝠俠》和《奧德賽》的男星羅伯派汀森已經正式獲選為下一任詹姆斯龐德，派汀森在聲明中表示：「詹姆斯龐德是電影史上最具傳奇色彩的角色之一，能被委以重任飾演007是我一生的榮幸。」派汀森點名新任007導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）和製作團隊及亞馬遜米高梅影業的所有人對他的信任，「說這個角色是夢想成真簡直是保守了！我對這次的合作夥伴關係，以及接下來能與這個 fantástico（精采絕倫）的團隊共同共事感到無比興奮。」而才在即將上映的《沙丘：第三部》中和派汀森合作的維勒納夫補充道：「首先，我要向加入我們這趟旅程的卓越演員們表達深深的謝意。我們身邊環繞著非凡的才華，但007只能有一個。我非常高興地歡迎羅伯派汀森成為我們的新任詹姆斯龐德。他擁有007永恆的靈魂，並帶來了一股完全嶄新的氣象。我已經迫不及待想開始了。」過去一個月，全球都在瘋狂猜測誰能成為下一任詹姆斯龐德，一票英國男星輪流被視為呼聲最高的人選，如雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、傑克洛登（Jack Lowden）、尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、喬許歐康納（Josh O'Connor）、亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）、哈里斯迪金森（Harris Dickinson）、卡倫透納（Callum Turner），甚至還有哈利斯泰爾斯（Harry Styles），最終由票房男神羅伯派汀森殺出重圍。