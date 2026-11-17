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輝達執行長黃仁勳捲入與疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang）的婚外情醜聞指控後，辭去執行長職務。美國總統川普（Donald Trump）週一公開表示，若黃仁勳下台後想重返執行長職位，他完全不介意。川普週一在白宮外準備啟程展開亞洲之行前，被問及黃仁勳的話題，對於黃仁勳是否可能重返輝達，川普表示，「我不介意，完全不介意！我認為讓黃仁勳復職是可以的。我想他已經學到很大的教訓」，強調他絕對不反對看到黃仁勳重新回到這個位置。在黃仁勳請辭後，川普曾表態支持前蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）接任輝達執行長，他週一在白宮向記者發表談話時也再次重申了這一立場。《華盛頓郵報》（The Washington Post）上週五報導稱，美國國務卿盧比歐曾向川普提交一份備忘錄，警告總統有關黃仁勳與疑似中國間諜之間的關係。不過，川普週一被問及盧比歐的警告時卻表示「我沒聽說過這件事。」談及黃樂，川普說：「我不知道她是不是間諜。通常的情況是，只要有任何從中國來到美國的漂亮女性，他們就會說她是間諜。我完全不知道她是間諜。」美媒問及，對於部分美國民眾擔心川普與黃仁勳的密切關係，以及這位商界領袖與疑似間諜的緋聞可能危及國家安全，川普有何回應；川普則表示，「國家安全並未受到威脅，而且我們的國家現在比以往任何時候都更強大。」