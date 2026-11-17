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選戰倒數11天，TVBS昨公布台北市封關民調，現任市長蔣萬安以46%微幅領先民進黨對手沈伯洋的44%。其中上屆投給民眾黨支持候選人黃珊珊的票中，53%轉移給沈、38%給蔣。不過國民黨市議員張斯綱則稱，黃珊珊的票不能類比民眾黨的票，她2016年是「小英女孩」，過去的政治主張也跟藍營不近，跟民進黨、前總統蔡英文互通氣息。張斯綱昨在《少康戰情室》直言，黃珊珊的票到底是不是民眾黨的票，他滿疑問的。2016年黃珊珊是小英女孩，蔡英文在港湖支持黃珊珊，而黃過去的一些政治主張等，坦白講跟藍營也不近，有自己的想法，反而跟小英、民進黨還互通氣息，所以一味的把黃珊珊的票就是藍營的票，只是因她過去是親民黨跟新黨背景，那個分類來說已經有點錯了。張斯綱續道，上次民進黨陳時中民調拉不起來，會不會當時有比較親綠的支持者就去支持黃珊珊，把黃珊珊的票墊高，把蔣萬安的票拉下來，當時的投票策略是有可能產生的。所以現在媒體一直做說黃珊珊的票就是民眾黨、小草的票，他覺得不能這樣去做類比。根據《TVBS民調中心》封關民調，蔣萬安以46%支持度小幅領先沈伯洋的44%，雙方僅差2個百分點。進一步分析發現，沈伯洋在40歲以下年輕選民中占上風，蔣萬安則較受50歲以上族群青睞；台北市6個選區中，蔣萬安在4區領先，沈伯洋則在士林北投及中山大同取得優勢。政黨傾向方面，國民黨認同者93%支持蔣萬安、民進黨認同者95%支持沈伯洋；民眾黨認同者有83%支持蔣萬安、10%支持沈伯洋。中立選民方面，沈伯洋支持度為40%，蔣萬安為37%，沈伯洋領先3個百分點，另有22%尚未決定，是未決定比例最高的群體。對照上屆投票對象，上屆投給蔣萬安者有75%繼續支持蔣萬安、19%支持沈伯洋；投給陳時中者有95%支持沈伯洋；投給黃珊珊的選民中，53%支持沈伯洋，38%支持蔣萬安。本次台北市長民調為《TVBS民意調查中心》於2026年11月14日13:30–21:30至15日13:30–17:00進行，採市話與手機併用的雙底冊抽樣設計，以人員電話訪問20歲以上台北市民，市話樣本以市內電話號碼後四碼隨機抽樣，共接觸777位20歲以上台北市民，其中拒訪為104位，拒訪率僅13.4%，完成673份；手機樣本取自《TVBS民調中心》2019年至2026年全國調查所累積的台北市手機樣本，共接觸688位20歲以上台北市民，其中拒訪為30位，拒訪率僅4.4%，完成658份，合計有效樣本 1,331 份，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.7 個百分點以內。所有資料先依受訪者的市話與手機使用情形依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為《TVBS》。