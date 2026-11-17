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男友偷偷玩《GTA 6》？PS5、Xbox上線狀態這樣查

▲PS5 的 Game Base（遊戲基地）功能，可查看好友上線狀態與遊戲動態，手機版 PlayStation App 也能查詢。（圖／翻攝自 PlayStation）

▲Xbox 玩家可透過好友名單查看對方是否在線，以及目前正在遊玩的遊戲，但對方也能自行設定隱藏上線狀態。（圖／翻攝自 Xbox）

《GTA 6》讓男友人間蒸發？5招避免感情危機

▲《GTA 6》主角傑森與露西亞是一對情侶，玩家除了體驗犯罪冒險，也能跟著兩人探索罪惡市。（圖／翻攝自Rockstar Games）

全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將於11月19日上市，不少玩家早已準備請假、熬夜，甚至暫時放下社交活動，全心投入罪惡市的冒險。不過，如果男友沉迷遊戲、訊息遲遲不回，究竟是真的忙著解任務，還是故意搞失蹤？其實 PS5 與 Xbox 都有好友上線狀態功能，可以查看對方是否正在打電動。《NOWNEWS今日新聞》整理兩大主機查詢方式，以及避免遊戲引發感情危機的5大相處建議。使用 PS5 的玩家，可以按下控制器上的 PS 鍵，開啟「Game Base（遊戲基地）」，進入好友名單查看對方是否在線，以及目前公開的遊戲動態。如果不在主機旁，也能透過手機「PlayStation App」登入 PSN 帳號，查看好友狀態。Xbox Series X／S 玩家則可按下控制器上的Xbox按鍵，進入「人員（People）」中的好友名單，查看對方是否在線、正在玩什麼遊戲。此外，手機版「Xbox App」也能查詢好友公開的遊戲動態。不過要注意，PS5與Xbox都支援「顯示離線」功能，即使玩家正在打電動，也能選擇隱藏上線狀態。因此，看到男友顯示離線，不代表真的沒在玩；顯示在線，也不代表一定正在玩《GTA 6》。《GTA 6》是許多玩家等待13年的大作，上市後可能一玩就是好幾個小時，但如果因此忽略另一半，恐怕會讓遊戲成為吵架導火線。以下整理5大相處建議：📌提前約定遊戲時間： 上市前先討論每天玩多久，避免另一半無止盡等待。📌重要訊息記得回： 不必每5分鐘報備，但至少在任務結束後回覆訊息。📌尊重彼此興趣： 不玩遊戲的人不必強迫加入，玩家也不能因此忽略伴侶。📌一起探索罪惡市： 可以陪另一半看遊戲劇情、欣賞風景，甚至輪流操作，增加共同話題。📌保留固定約會時間： 再喜歡《GTA 6》，也別忘了吃飯、約會及陪伴另一半。值得注意的是，好友上線狀態只能作為參考，無法直接判斷對方是否故意不回訊息。與其反覆查看男友有沒有偷玩遊戲，不如提前討論彼此能接受的相處模式。畢竟，在罪惡市搶車、逃避警察或許很刺激，但現實生活中的感情問題，可沒辦法靠重新讀取存檔解決。