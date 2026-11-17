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《Pokémon GO》巨大足跡活動開跑！無極汰那回歸、極巨粒子大放送

▲《Pokémon GO》活動期間將有多款極巨化寶可夢回歸，玩家參與極巨對戰並成功捕捉寶可夢，還有機會獲得特別背卡。（圖／《Pokémon GO》提供）

無極汰那11月21日再襲！限時3小時、擊敗卻不能捕捉

▲傳說寶可夢「無極汰那」再次回歸，玩家可透過提升「GO Pass：巨大足跡」級別獲得捕捉機會，並蒐集糖果與糖果XL強化戰力。（圖／《Pokémon GO》提供）

GO Pass豪華版免費領！11月19日御三家聚焦時刻登場

▲《Pokémon GO》推出「巨大足跡」活動限定貼圖，玩家可透過旋轉寶可補給站、開啟友情禮物或提升GO Pass級別取得。（圖／《Pokémon GO》提供）

📌《Pokémon GO》巨大足跡活動時間、獎勵懶人包

活動項目 台灣時間 巨大足跡活動 11/16 10:00～11/23 20:00 無極汰那再襲 11/21 11:00～14:00 聚焦時刻 11/19 18:00～19:00 遠距團體戰上限提高 11/21 05:00～11/22 10:00 GO Pass豪華版免費升級 11/14 10:00起，符合資格者可領取

人氣手遊《Pokémon GO》推出全新「巨大足跡」活動，從11月16日上午10時至23日晚間8時登場，傳說寶可夢「無極汰那」再次回歸，玩家不只能透過「GO Pass」獲得無極汰那，11月21日還將舉辦限時3小時的「無極汰那再襲」活動，挑戰無極巨化無極汰那，蒐集大量糖果與糖果XL。此外，活動期間極巨粒子取得量大幅提升，符合資格的玩家還能免費升級豪華版通行證。《NOWNEWS今日新聞》整理活動時間、無極汰那取得方式及限定獎勵。《Pokémon GO》「巨大足跡」活動將於11月16日上午10時至23日晚間8時舉行，活動期間地圖上的能量點將比平常更加密集，所有曾在遊戲中登場的極巨化寶可夢，也有機會再次出現在極巨對戰中。玩家完成極巨對戰，或捕捉地圖上的活動主題寶可夢時，都有機會額外獲得極巨粒子。值得注意的是，使用「出遊捕捉器」或「Pokémon GO Plus +」自動捕捉寶可夢，無法取得這項額外獎勵。此外，活動期間參與極巨對戰，成功捕捉的寶可夢還有機會附帶「特別背卡」，在寶可夢資訊頁面留下捕捉紀念，對喜歡收藏特殊寶可夢的訓練家來說相當值得挑戰。本次活動的重頭戲，是11月21日上午11時至下午2時登場的「無極汰那再襲」。屆時無極巨化「無極汰那」將出現在全球大部分能量點，玩家可以組隊挑戰這隻強大的傳說寶可夢。不過，擊敗無極巨化無極汰那後，並不能直接捕捉牠，而是能獲得大量無極汰那的糖果與糖果XL，用來強化已經持有的無極汰那。想取得無極汰那的玩家，必須透過「GO Pass：巨大足跡」提升級別，才能解鎖捕捉機會，每名玩家在活動中只能獲得1隻。先前已經捕捉過無極汰那的玩家，將改為獲得100顆無極汰那的糖果。活動期間將推出多項加碼獎勵，包括每日極巨粒子蒐集上限提高至2400、能量點取得的極巨粒子增加為8倍。此外，11月21日上午5時至22日上午10時，遠距團體戰參與上限也將從10次提高至30次。這次官方也準備了免費升級豪華通行證的福利！只要玩家成功解鎖「GO Pass：曠野週」第1級獎勵，就能從11月14日上午10時起，提前取得「GO Pass：巨大足跡」，並免費升級為「GO Pass豪華版：巨大足跡」。透過完成通行證課題，玩家可以獲得無極汰那的糖果、糖果XL、神奇糖果、星星沙子及活動限定貼圖等獎勵。豪華版玩家還能額外獲得神奇糖果XL、銀色凰梨果，以及更多附帶特別背卡的極巨化寶可夢。另外，11月19日晚間6時至7時將舉辦「聚焦時刻」，敲音猴、炎兔兒及淚眼蜥等3隻伽勒爾地區最初的夥伴寶可夢將大量出現，還有機會遇見異色版本，活動期間捕捉寶可夢更能享有糖果加倍獎勵。提醒玩家，這次「無極汰那再襲」只有3小時，而且擊敗後無法直接捕捉，建議先透過 GO Pass 取得無極汰那，再利用活動期間蒐集的糖果及糖果XL強化戰力，才不會錯過這次難得的加碼機會。