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台北市長蔣萬安14日舉行「安心大遊行」，並現場高唱藝人周杰倫的歌曲〈告白氣球〉、樂團蘇打綠的〈當我們一起走過〉，但事後被質疑沒有取得音樂著作權授權，蔣則第一時間稱「當然有」，中華音樂著作權協會（MÜST）也證實有申請公演授權，但YouTube直播回放的重製授權，代理商環球音樂表示「並未收到申請」，蔣辦則表示，將依不同著作財產權之授權範圍妥善確認及處理。據悉，目前相關直播連結已經移除或轉為私人影片。蔣萬安競辦昨晚發出聲明，稱針對外界關心《安心台北有你有我》大遊行活動之音樂著作權授權事宜，本次活動已向「社團法人中華音樂著作權協會（MÜST）」取得相關音樂著作之公開演出及公開傳輸授權，以供活動現場演出及即時網路直播使用。蔣辦說，本次活動由現場樂團及演唱人員進行現場演奏與演唱，未使用唱片公司發行之原版錄音，演出亦未變更原歌曲之歌詞內容。蔣辦強調，本辦公室重視音樂創作者及相關權利人之權益，對於活動影音之錄製、留存及後續使用，亦將依不同著作財產權之授權範圍妥善確認及處理，也將持續秉持尊重智慧財產權的原則，依法辦理相關音樂及影音之使用事宜。